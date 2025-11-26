中職》丟臉丟到國外？樂天記者會讓媒體盤腿坐地板 外媒：不可思議...

樂天桃猿日前召開記者會宣布重大訊息，吸引多家媒體到場採訪，然而現場卻未準備座椅與桌子，讓大批記者只能盤腿席地而坐。（本報資料照）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿日前大動作在中職聯盟辦公室召開記者會，吸引4、50家平面和電子媒體到場，然而現場卻幾乎未提供座椅或桌子，形成大批媒體記者「盤腿」席地而坐的荒謬畫面，近期更傳到外媒眼中，直呼「不可思議」。

樂天桃猿球團24日下午3點召開中職聯盟辦公室在今年9月搬到新址以來的第1個記者會，由於攸關人事異動的重大消息，也讓記者會開始前就讓空間不大的記者室被約百名記者塞爆。樂天也宣布，上任僅207天的原領隊牧野幸輝火速去職，而森井誠之則將暫代樂天桃猿執行長、強化球團管理架構。

請繼續往下閱讀...

然而記者會現場卻幾乎沒有提供座椅或是桌子，讓大批媒體記者都只能席地而坐，此景象讓時常關注棒球國際賽事與球員的記者杜達（Jeff Duda）也在X上發文直呼：「記者們像5歲小孩一樣盤腿坐在地上，然後球團連給員工坐的位子都沒有，哈哈，真的是完全不可思議的行為。」

日本樂天集團在2019年12月宣布接手Lamigo桃猿的新隊名「樂天桃猿」後，今年終於在古久保健二領軍下奪得隊史第8冠、球團史首冠，但7千條酒紅色封王彩帶仍無法掩蓋今年接連外露的醜狀，包括兩度爆發食安危機、二軍地獄級別的破爛宿舍、撤換冠軍教頭的粗糙手法，外加後勤團隊僅領寥寥數千元獎金，如今人事異動記者會再度出包，令外媒傻眼，丟臉丟到國外。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法