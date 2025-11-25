自由電子報
體育 棒球 學生棒球

徐生明少棒賽》東園「小万波中正」2安打1打點 10比3勝自由拿下季軍

2025/11/25 19:12

「小万波中正」李文凱。（徐生明棒球協會提供）「小万波中正」李文凱。（徐生明棒球協會提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台北東園國小在預賽保留投手戰力，以0比9不敵台中自由國小，2隊今天（25日）在季軍戰再度對決，東園火力全開，高靖翔、蔡和亞與「小万波中正」李文凱都是2安打，以10比3扳回一城，贏得徐生明國際少棒錦標賽季軍。自由拿下第4名，仍創下隊史最佳成績。

東園上一屆有林晉擇、陳啟盛與劉韋亨3名強力投手，今年暑假贏得LLB威廉波特世界少棒冠軍。六年級球員接班後，上個月在巨人盃完成3連霸。不過教練陳煜盛直言，這批球員有一半以上在四或五年級才加入球隊，起步較晚，跟學長相比，投手戰力還不突出，但身材不錯，假以時日，打擊會進步很快。

徐生明少棒賽從預賽第2天至16強，晉級球隊連續3天單日2戰，投手戰力成為決勝關鍵。東園在4強戰後援投手蔡和亞在5局下單局3次四死球，失2分，最終以2比3不敵去年威廉特特亞軍桃園龜山國小。另一場中韓大戰，自由牛棚投手也在6局上崩盤，單局失血8分，最終以7比9敗給韓國首爾。

東園昨天8強戰以7比6力克高雄復興國小，投手王凱樂完投，今天無法再登板，季軍戰可用投手已不多，還好郭予恩先發5局被擊出5安打，失3分責失1分，有效壓制自由火力，最後再由高靖翔後援1局無失分。

郭予恩原本打社區球隊，五年級轉到東園，開始接受科班訓練，除了投手外，內野4個位置都守過，最欣賞的球員是東園學長，目前效力中信兄弟江坤宇。郭予恩功課一直都是班排第1，未來升上國中會以課業為主，可能重回社區或學校社團球隊。他笑說：「打球很累，平日唸書，假日再打球。」

李文凱父親來自非洲大西洋島國聖多美普林西比，母親是台灣人，隊友都覺得他長相酷似日本火腿外野手万波中正。由於父親身高184公分，母親179公分，李文凱目前長到166公分，比同齡小孩子還高，而且手長腳長，外加手掌特別大，練習時可以投出指叉球，只是比賽還不敢使用。

陳煜盛表示，李文凱五年級轉學到東園之前，完全沒有接觸過棒球，目前還不是先發主力，但他的爆發力還不錯。李文凱在季軍戰擔任先發第6棒左外野手，3打數2安打，還有1打點，並盜壘1次。

