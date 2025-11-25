自由電子報
MLB》道奇主場最遠5發怪力轟 大谷翔平「霸榜」佔3席

2025/11/25 20:53

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平本季在道奇體育場累積29轟，繼去年28轟再度刷新道奇主場最多轟紀錄。大聯盟官網特別整理道奇球場史上飛行距離最遠的5支全壘打，大谷就包辦3支。

大聯盟官網道奇記者Sonja Chen撰文指出，道奇體育場並非以「打者天堂」聞名，自從大谷翔平降臨道奇後，這裡卻變成了全壘打的壯麗舞台，她特地整理出《Statcast》自2015年全面啟用以來，道奇主場例行賽與季後賽的五支最遠全壘打。

大谷翔平有3轟上榜，其中最遠的是在2024年7月22日對戰紅襪時，大谷在5局下逮中紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）的紅中失投卡特球，掃出一發石破天驚的中外野大號陽春砲，球飛到外野座位最上方。此轟擊球初速116.7英哩，飛行距離遠達473英呎，創下《Statcast》啟用以來道奇球場第2遠的全壘打。

大谷翔平在國聯冠軍系列賽第4戰，單場繳出3響砲，並投出6局10K無失分的鬼神二刀流表現，大谷在4局下轟出右外野超大號陽春砲，飛出場外，擊球初速116.9英哩、飛行距離為469英呎，這支全壘打創下球場歷史第3遠的飛行距離。大谷翔平在2024年5月6日對戰勇士時，8局下從勇士牛棚左投敏特（A.J. Minter）手中敲出中外野超大號陽春全壘打，飛行距離為464英呎，排名第5遠。

排名第4遠的是教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的467英呎全壘打，而目前道奇體育場飛最遠的全壘打是由2015年昔日效力於馬林魚的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）所保持，在5月13日對戰道奇時擊出475英呎的全壘打，飛出球場之外。

大谷翔平生涯最遠全壘打是在2023年7月1日在天使球場所擊出的493英呎，大谷明年能否打破高懸11年的紀錄值得期待。

