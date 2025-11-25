足球》德甲傳奇球星拉菲尼亞訪台 鼓勵小朋友勇於挑戰困難

拉菲尼亞訪台。（安聯人壽提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕安聯人壽與德甲勁旅拜仁慕尼黑合作推動全球青少年足球計畫，邀請巴西籍傳奇球星拉菲尼亞（Marcio Rafael Ferreira de Souza）來台，在台北田徑場傳遞分享國際級經驗，讓參與的寶島新世代獲益良多，他特別強調，成功沒有捷徑，要靠著不斷練習來累積，並鼓勵小朋友們展現熱情、勇於挑戰困難。

為了在台灣蓄積滋養足球種子的能量，40歲的拉菲尼亞首度訪台，希望透過自己多年來賽場上奮鬥故事，激發更多青少年燃起對足球的熱愛，「足球生涯最低潮是2012年剛披拜仁慕尼黑戰袍，當時球隊狀況不佳經常吞敗，士氣相當低迷，所幸我們有位好教練海因克斯（Jupp Heynckes），讓大家逐漸找到凝聚力與團隊精神，隔年勇奪歐冠冠軍！」

過去在隊內競爭激烈的拜仁慕尼黑，右後衛拉菲尼亞8年來能出賽多達266場，強大續航力備受肯定，他強調「保持初心」非常重要，對於每次訓練和比賽，都當成最後一次全力以赴，「要勇敢接受考驗，爭取任何能表現的機會，我很感謝這樣的經歷，讓自己成為一個更好的球員。」

拉菲尼亞親臨活動現場，與台灣青少年球員熱情互動，「成功沒有捷徑，要靠著不停練習來累積，還有相當強大的決心。但大家別忘了多元化發展，除了精進球技，課業也要兼顧。」並傾囊相授世界頂級賽場淬鍊出的實戰技巧與心法，除了向 U11、U12 球員示範傳球跑位、快速防守等技巧，他還帶領分組隊伍進行一場七人制對抗賽，現場氣氛熱血沸騰。

安聯人壽自2014年舉辦「安聯小小世界盃」迄今已逾10年，比賽規模年年成長，每年吸引全台上千支隊伍共襄盛舉，並自2012年起，定期選派優秀的台灣小球員遠赴德國拜仁慕尼黑青訓中心接受特訓，已有近50位青少年開啟國際足球視野，並培育許多優秀人才，包括U19國腳林偉傑、前U23與成人隊國腳吳彥澍等。

