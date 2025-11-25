自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

徐生明少棒》單局鯨吞11分！首爾力阻龜山3連霸、成首支奪冠外國球隊

2025/11/25 19:57

韓國首爾擊敗桃園龜山，成為第一支在徐生明少棒賽奪冠的外國隊伍。（徐生明棒球發展協會提供）韓國首爾擊敗桃園龜山，成為第一支在徐生明少棒賽奪冠的外國隊伍。（徐生明棒球發展協會提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕徐生明國際少棒錦標賽晉級連續3天打雙重賽，拼到決賽各隊投手幾乎都已精銳盡出，即使台灣少棒傳統強隊桃園龜山國小也無可避免，單局狂失11分，最後只打4局就以2比12不敵韓國首爾，無緣達成第2次3連霸。首爾去年首次參賽拿下亞軍，今年成為徐生明少棒賽舉辦13屆來第1支奪冠的外國球隊。

韓國首爾擊敗龜山後小選手高興擁抱。韓國首爾擊敗龜山後小選手高興擁抱。

為了減少學生請假天數，徐生明少棒賽從預賽第2天到16強戰開始，晉級球隊每天都要打2場。龜山與東園、福林近4年包辦LLB威廉波特世界少棒賽台灣代表權，這次在8強戰同在籤表的一側。龜山昨天8強戰以4比3力克福林，今天在4強戰再以3比2力克今年威廉波特冠軍東園，主戰投手吳烜睿先發5局只被擊出1安打，失1分，拿下勝投，但冠軍戰受隔場限制無法再登板。

首爾在4強對上本屆大黑馬台中自由國小，前5局還以1比5落後，6局上，鄭裕暋單局2安、2打點，引爆8分大局，終場以9比7逆轉勝。隨後進行冠軍戰，首爾1局上先攻下1分，2局上，朴志栗二壘打開局，安孝晙觸擊推進巧妙形成內野安打，隨後全隊有如神助，追加7支安打，其中4支長打，單局鯨吞11分勝負已分。

去年決賽同樣形成打擊戰，龜山以11比7擊敗首爾，贏得隊史第7冠，沒想到今天還沒反擊，比賽已一面倒。總教練李政達苦笑搖頭，2國學制不同，韓國部份小球員年齡大半歲，前幾棒打者很有力，特別是鄭裕暋表現很出色。雖然不能完成3連霸，李政達仍樂觀的說：「給我們小孩震撼一下，回去才會好好的練，希望對下半年會有幫助。」

鄭裕暋是首爾隊4棒及捕手，是本屆比賽的打點王。（徐生明棒球發展協會提供）鄭裕暋是首爾隊4棒及捕手，是本屆比賽的打點王。（徐生明棒球發展協會提供）

首爾總教練李炯錫對小球員在決賽的表現也感到驚訝，直言：「只是運氣好，沒想到發揮這麼出色。」他並點出2個關鍵，首先是4強戰在6局上大逆轉，整體士氣很高亢，一直延續到決賽。其次安孝晙觸擊形成安打，運氣就倒向韓國隊，最後他笑稱：「球是圓的。」

李炯錫表示，過去曾帶隊來台打屏東盃，與龜山交手2次，各贏1場。「我知道龜山很厲害，李政達是很棒的教練。」去年他很想來台打徐生明少棒賽，只是當時要帶另一隊出國比賽，才未能成行。如今成為第1支奪冠的外國球隊，李炯錫說：「感謝師母謝榮瑤邀請，我們會繼繼努力。」

鄭裕暋是首爾隊4棒及捕手，是本屆比賽的打點王。（徐生明棒球發展協會提供）鄭裕暋是首爾隊4棒及捕手，是本屆比賽的打點王。（徐生明棒球發展協會提供）

鄭裕暋是首爾主戰捕手兼4棒，這次拿下打點王（13分），另打擊率6成19排名第3。對於自己的表現，他表示：「還可以，只是捕手阻殺做得不夠好。」鄭裕暋五年級才開始打球，談到當初的動機，他笑說：「打棒球的人看起來很帥。」他的偶像是目前效力三星獅的重砲捕手姜珉鎬，22年韓職生涯累積350轟。

徐生明國際少棒錦標賽獎勵名單
團體獎
冠軍：韓國首爾
亞軍：桃園龜山國小
季軍：台北東園國小
殿軍：台中自由國小
個人獎
打擊獎
第1名：楊恩宥（台中自由國小），打擊率7成62
第2名：洪智容（韓國首爾），打擊率6成67
第3名：鄭裕暋（韓國首爾），打擊率6成19
全壘打獎：柯雷宸（台北福林國小）
打點王：鄭裕暋（韓國首爾），13打點
投手獎：金漢決（韓國首爾），3勝，責失1分
美技獎：吳烜睿（桃園龜山）
功勞獎：管宇翔（桃園龜山）
教練獎：李明昊（韓國首爾）
教練獎：李衡錫（韓國首爾）
總教練獎：李炯錫（韓國首爾）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中