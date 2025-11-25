徐生明少棒》單局鯨吞11分！首爾力阻龜山3連霸、成首支奪冠外國球隊

韓國首爾擊敗桃園龜山，成為第一支在徐生明少棒賽奪冠的外國隊伍。（徐生明棒球發展協會提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕徐生明國際少棒錦標賽晉級連續3天打雙重賽，拼到決賽各隊投手幾乎都已精銳盡出，即使台灣少棒傳統強隊桃園龜山國小也無可避免，單局狂失11分，最後只打4局就以2比12不敵韓國首爾，無緣達成第2次3連霸。首爾去年首次參賽拿下亞軍，今年成為徐生明少棒賽舉辦13屆來第1支奪冠的外國球隊。

韓國首爾擊敗龜山後小選手高興擁抱。

為了減少學生請假天數，徐生明少棒賽從預賽第2天到16強戰開始，晉級球隊每天都要打2場。龜山與東園、福林近4年包辦LLB威廉波特世界少棒賽台灣代表權，這次在8強戰同在籤表的一側。龜山昨天8強戰以4比3力克福林，今天在4強戰再以3比2力克今年威廉波特冠軍東園，主戰投手吳烜睿先發5局只被擊出1安打，失1分，拿下勝投，但冠軍戰受隔場限制無法再登板。

請繼續往下閱讀...

首爾在4強對上本屆大黑馬台中自由國小，前5局還以1比5落後，6局上，鄭裕暋單局2安、2打點，引爆8分大局，終場以9比7逆轉勝。隨後進行冠軍戰，首爾1局上先攻下1分，2局上，朴志栗二壘打開局，安孝晙觸擊推進巧妙形成內野安打，隨後全隊有如神助，追加7支安打，其中4支長打，單局鯨吞11分勝負已分。

去年決賽同樣形成打擊戰，龜山以11比7擊敗首爾，贏得隊史第7冠，沒想到今天還沒反擊，比賽已一面倒。總教練李政達苦笑搖頭，2國學制不同，韓國部份小球員年齡大半歲，前幾棒打者很有力，特別是鄭裕暋表現很出色。雖然不能完成3連霸，李政達仍樂觀的說：「給我們小孩震撼一下，回去才會好好的練，希望對下半年會有幫助。」

鄭裕暋是首爾隊4棒及捕手，是本屆比賽的打點王。（徐生明棒球發展協會提供）

首爾總教練李炯錫對小球員在決賽的表現也感到驚訝，直言：「只是運氣好，沒想到發揮這麼出色。」他並點出2個關鍵，首先是4強戰在6局上大逆轉，整體士氣很高亢，一直延續到決賽。其次安孝晙觸擊形成安打，運氣就倒向韓國隊，最後他笑稱：「球是圓的。」

李炯錫表示，過去曾帶隊來台打屏東盃，與龜山交手2次，各贏1場。「我知道龜山很厲害，李政達是很棒的教練。」去年他很想來台打徐生明少棒賽，只是當時要帶另一隊出國比賽，才未能成行。如今成為第1支奪冠的外國球隊，李炯錫說：「感謝師母謝榮瑤邀請，我們會繼繼努力。」

鄭裕暋是首爾隊4棒及捕手，是本屆比賽的打點王。（徐生明棒球發展協會提供）

鄭裕暋是首爾主戰捕手兼4棒，這次拿下打點王（13分），另打擊率6成19排名第3。對於自己的表現，他表示：「還可以，只是捕手阻殺做得不夠好。」鄭裕暋五年級才開始打球，談到當初的動機，他笑說：「打棒球的人看起來很帥。」他的偶像是目前效力三星獅的重砲捕手姜珉鎬，22年韓職生涯累積350轟。

徐生明國際少棒錦標賽獎勵名單

團體獎

冠軍：韓國首爾

亞軍：桃園龜山國小

季軍：台北東園國小

殿軍：台中自由國小

個人獎

打擊獎

第1名：楊恩宥（台中自由國小），打擊率7成62

第2名：洪智容（韓國首爾），打擊率6成67

第3名：鄭裕暋（韓國首爾），打擊率6成19

全壘打獎：柯雷宸（台北福林國小）

打點王：鄭裕暋（韓國首爾），13打點

投手獎：金漢決（韓國首爾），3勝，責失1分

美技獎：吳烜睿（桃園龜山）

功勞獎：管宇翔（桃園龜山）

教練獎：李明昊（韓國首爾）

教練獎：李衡錫（韓國首爾）

總教練獎：李炯錫（韓國首爾）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法