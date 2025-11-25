自由電子報
體育 棒球 中職

中職》古久保率隊奪冠卻震撼卸任！樂天過16天終於「Thank You」了

2025/11/25 20:07

樂天官方終於發文感謝古久保。（取自樂天臉書）樂天官方終於發文感謝古久保。（取自樂天臉書）

〔體育中心／綜合報導〕61歲的古久保健二率樂天桃猿在台灣大賽擊敗中信兄弟奪下球團隊史首座冠軍，成為中職史上第4位奪冠的外籍教頭，然而卻在奪冠後、今年11月9日被卸下一軍總教練一職。經過長達16天後，樂天桃猿官方終於在社群發文，感謝古久保的貢獻。

樂天桃猿球團昨天大陣仗召開記者會，宣布原領隊牧野幸輝卸任，森井誠之擔任樂天球團代理執行長。對於剛奪冠的監督古久保健二，在交流賽結束當天就閃電卸任，引發球員與球迷不滿，森井也坦言，確實有感受到，古久保健二去職的過程中，球團處理得不夠完善、沒有思考周全，「這個過程中，我們內部有疏失，未來會包括這個部份一起整頓。」

樂天桃猿官方社群貼文如下：

古久保 健二監督、4年間お疲れ様でした！
幸せなモンキーズを作ってくれてありがとう！
古久保健二於2022年接任樂天桃猿隊一軍首席教練，並於2023年接任一軍總教練。
帶領樂天桃猿以下剋上拿下2025年度總冠軍，打出令人感動的賽季，並榮獲年度最佳總教練。
樂天桃猿衷心感謝古久保健二總教練四年來的領導與付出，
祝福古久保健二總教練未來一切順利！

