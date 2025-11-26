MLB》敲36轟卻被天使交易！大谷翔平前隊友沃德還原當下：像被突襲

沃德在天使隊與大谷當過隊友。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使與金鶯日前發動重磅交易，剛敲出生涯新高36轟的沃德（Taylor Ward）被拿去換取昔日百大新秀第6名的投手大物「G-Rod」羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）。近期沃德在節目上分享自己得知被交易當下心境，也期待為金鶯效力。

新賽季將滿32歲的沃德是天使自家培養出來的好手，也曾與日本巨星大谷翔平當隊友。今年賽季沃德敲出36轟、103分打點是生涯新高，他在2018年登上大聯盟後都效力天使，8年生涯出賽704場，累積113轟，標準化攻擊指數（OPS+）為111。

請繼續往下閱讀...

沃德在節目上坦言，自己當時接到總管米納斯安（Perry Minasian）的來電，他接起來後雙方只有簡短對話，「他告訴我，我被交易到巴爾的摩了，他很感謝我這些年來為天使的付出，也祝我好運。」

「我完全不知道（會有這件事），」沃德坦言，「我感覺像被突襲了一樣，我完全不知道金鶯會對我有興趣，但我真的很感謝能有這個機會，也很高興能加入他們。」

沃德也透露，他在得知被交易當晚，就立即與金鶯新任總教練阿爾伯納茲（Craig Albernaz）通話，也和打擊教練林德（Dustin Lind）有過多次討論。「我覺得一切都不會改變，我這個人很簡單，想法也單純，不會想太多。我相信只要持續改善細節，保持動作、攻擊好球，其他的自然就會水到渠成。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法