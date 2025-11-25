體壇》緯來電視網長期支持體育 董事長李鐘培：堅持做對的事

緯來電視網董事長李鐘培（左2）。（緯來電視網提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕新媒體暨影視音發展協會舉辦「2025亞洲新媒體高峰會」，受邀出席的緯來電視網董事長李鐘培應邀演講時，強調產業結合的重要性及未來性，並感謝6家中華職棒球團堅持長期投入，讓觀眾看見台灣棒球運動的能量，「沒有球團的支持，就沒有2024年世界12強棒球賽的金牌。」

李鐘培表示，電視媒體願意轉播體育賽事，其實背負的是連年虧損重擔，「基層賽事沒人要播、國際賽事成本極高」，像緯來體育台成立28年，就有27年都在虧錢，即使已經賠了24億元，仍咬著牙繼續為基層出錢、出力，「這就是媒體的社會責任！」昨日適逢2024年世界棒球12強賽奪冠一週年，李鐘培直言棒球之路並不好走，最想感謝的是6家中華職棒球團，過去年年都虧損2億到4億元，仍堅持長期投入台灣職業棒球、培育優秀教練及球星，給予本土球員良好土壤及最佳舞台發揮。

請繼續往下閱讀...

為避免所有參與者都壓力沉重，李鐘培建議產業合作，共同打造賽事、娛樂、觀光的國際生態圈，將餅做大、共榮共好，「在市場規模有限、內容成本高、公共期待強烈的條件下，依然有一群人選擇堅持做對的事；相信觀眾期待的，是一個更能平衡公益與商業的運動播出平台。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法