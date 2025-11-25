自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

體壇》緯來電視網長期支持體育 董事長李鐘培：堅持做對的事

2025/11/25 20:31

緯來電視網董事長李鐘培（左2）。（緯來電視網提供）緯來電視網董事長李鐘培（左2）。（緯來電視網提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕新媒體暨影視音發展協會舉辦「2025亞洲新媒體高峰會」，受邀出席的緯來電視網董事長李鐘培應邀演講時，強調產業結合的重要性及未來性，並感謝6家中華職棒球團堅持長期投入，讓觀眾看見台灣棒球運動的能量，「沒有球團的支持，就沒有2024年世界12強棒球賽的金牌。」

李鐘培表示，電視媒體願意轉播體育賽事，其實背負的是連年虧損重擔，「基層賽事沒人要播、國際賽事成本極高」，像緯來體育台成立28年，就有27年都在虧錢，即使已經賠了24億元，仍咬著牙繼續為基層出錢、出力，「這就是媒體的社會責任！」昨日適逢2024年世界棒球12強賽奪冠一週年，李鐘培直言棒球之路並不好走，最想感謝的是6家中華職棒球團，過去年年都虧損2億到4億元，仍堅持長期投入台灣職業棒球、培育優秀教練及球星，給予本土球員良好土壤及最佳舞台發揮。

為避免所有參與者都壓力沉重，李鐘培建議產業合作，共同打造賽事、娛樂、觀光的國際生態圈，將餅做大、共榮共好，「在市場規模有限、內容成本高、公共期待強烈的條件下，依然有一群人選擇堅持做對的事；相信觀眾期待的，是一個更能平衡公益與商業的運動播出平台。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中