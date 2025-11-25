冬盟》遭罕見「2分打點高飛犧牲打」重創 台灣山林苦吞6連敗

盧孟揚。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕冬季聯盟晚場，台灣山林隊受制日職聯隊先發投手宮國凌空7局壓制，終場0:4不敵對手，苦吞6連敗。

山林隊由出身中信兄弟的投捕搭檔盧孟揚、林吳晉瑋先發，兩人搭配卻險象環生，首局，日職聯隊開路先鋒庄子雄大敲安後盜壘，該半局盧孟揚連續三振化解危機。

請繼續往下閱讀...

2局上，日職聯隊陽柏翔敲安，並靠盜壘和捕逸上三壘，吉野創士也敲安之後盜壘，該半局盧孟揚雖一度有機會靠滾地球解決危機，但也因暴投失1分。3局上，庄子雄大獲保送，並再次盜壘成功，且林吳晉瑋傳球發生失誤，讓跑者進佔三壘，矢野泰二郎接著敲安，日職聯隊攻下第2分。

盧孟揚完成3局投球之後退場，3局靠著三振和林吳晉瑋阻殺三壘跑者成功，化解危機，總計盧孟揚帳面上失2分，用球數為75球，安打和保送各3次。

7局上，中村奈一輝保送、宇都宮葵星內野安打，兩人再靠隊友高飛球推進，佐野大陽此時擊出深遠高飛球，形成高飛犧牲打，而在台灣隊守備處理有些瑕疵的狀況下，日職聯隊竟靠這支犧牲打一次回來2分。

台灣山林直到9局下面對權田琉成才又有攻勢，首位打者陳思仲二壘打，張士綸接著敲安，但後續仍沒能得分。

在日職聯隊宮國凌空7局、9次三振且無失分封鎖下，台灣山林隊攻勢不多，最終苦吞6連敗。宮國凌空出身歐力士隊，2023年育成選秀第3輪被選進，本屆冬盟，他前次出賽面對台灣海洋6局無失分，今晚面對中職另一支聯隊再次取勝。

盧孟揚。（記者李惠洲攝）

林吳晉瑋壘包前刺殺陽柏翔。（記者李惠洲攝）

林吳晉瑋。（記者李惠洲攝）

盧孟揚暴投，日職聯隊跑回一分。（記者李惠洲攝）

矢野泰二郎安打1分打點。（記者李惠洲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法