體育 籃球 學生籃球

UBA》游沁樺生涯首次大三元外帶7火鍋打爆台科大 卻沒有太高興

2025/11/25 21:19

世新大學游沁樺.（大專體總提供）世新大學游沁樺.（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世新大學今天在114學度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽第一階段，靠著游沁樺13分、10籃板、10助攻的首度大三元，外帶7火鍋的全面數據，以91：38大勝上季第10吊車尾保級的台科大。

比賽過程一面倒，世新11人得分上雙，游沁樺之外，蔡佑蓮15分、北市大畢業後轉戰的葉欣宜16分、邱詠齡12分，新外援圖塔妮13分8籃板，大一菜鳥宋欣儒7分7籃板。游沁樺說：「個人紀錄事小，我平常心，大三元也沒太大驚奇或高興，因為世新要先拚保四、再上層樓，比較重要。」

另外，佛光則在第三節拉出25：6攻勢，突破上半場37：35小贏，且兩度24：29及26：31落後的僵局，62：41次第擺脫糾纏，最終74：52擊敗睽違6季重返一級的輔仁大學。

佛光碩一射手連文鈴，上季因傷全季只打11場，場9.5分5.7籃板，略優大一菜鳥的9.3分，生涯次低，含最擅的三分球僅89投中19，今天開季戰似回神，先發27分鐘10投中3拿21分，大一菜鳥控衛李宜庭7中2得10分，游宛穎13分、中鋒陳丁綺6分11籃板。連文鈴說：「我的傷大致OK，且體型維持，因而手感次第找到。」

