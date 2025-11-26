日職》為何補進林安可還簽前日本大賽MVP？西武球團本部長回應了

林安可加盟西武獅。（取自西武官方X）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅與2屆外野金手套獎得主、前日本大賽MVP桑原將志達成合約協議，自2015年季後簽下木村昇吾後再度於FA市場出手搶人，對此西武球團本部長廣池浩司也解釋這筆補強的考量。

西武獅日前宣布簽下台灣重砲林安可，背號將披上73號，據《日刊體育》披露，雙方簽下推定年薪1.5億日圓（約台幣3069萬）的2年合約，如今再於FA市場出手網羅桑原將志，展現積極補強企圖心。廣池浩司表示：「我們真的非常高興，同時也非常期待這位能讓明年球隊變強的可靠戰力加入。」

請繼續往下閱讀...

《日刊體育》指出，桑原將志最主要鎮守中外野，而西武本季已經友26歲的西川愛也冒出頭，渡部聖彌與長谷川信哉也都有亮眼表現，加上球隊已找來台灣重砲林安可作為新外援，此情況下西武仍決定出手網羅桑原將志。桑原將志表示：「加入一位有實績的選手，可以進一步刺激所有人成長，現在已經到了球員『不克服困難就無法上場』的時期了，這次網羅他的目標，就是想加快變強的速度。」

廣池浩司也透露，在與桑原將志交涉過程中，有提到讓他鎮守兩個角落外野的可能性，同時補充，桑原將志充滿鬥志的態度以及對勝利的執念，都是西武非常缺乏與需要的。廣池浩司最後強調：「連續3年都是B段班，我們不能再無動於衷了。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法