自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》台北戰神主場Merry ChristMARS 蔓妮、黑黑與顗安率先演出

2025/11/25 22:01

12月3日Taishin Wonders蔓妮、黑黑與顗安帶來中場演出。（台北戰神提供）12月3日Taishin Wonders蔓妮、黑黑與顗安帶來中場演出。（台北戰神提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台北台新戰神將於12月3日、6日與7日舉辦連續3場主場賽事，推出《Merry ChristMARS》主題活動迎接耶誕節到來，12月3日中場Taishin Wonders帶來特別演出，蔓妮、黑黑與顗安率先演出，讓戰友進場就像踏入冬夜暗黑派對。

顛覆以往紅色耶誕的既定印象，以戰神的「無懼黑」開啟新篇章，今年打造呼應主題的「戰神無懼黑耶誕樹」，以燈飾、紅銀色聖誕球與戰神吊飾點亮節慶氛圍，自12月2日起至12月7日將擺放於和平籃球館入口，每晚5點準時點燈，歡迎戰友前來合照，留下最美黑色聖誕回憶。

耶誕節不可缺少的交換禮物將於12月6日、7日舉行，參與活動的戰友們可獲得球員或Taishin Wonders精心準備的驚喜，球員黃聰翰坦言陷入選擇障礙，「每樣都想送、每樣又覺得不夠特別。」隊友陳文宏已備妥能陪伴日常、帶來放鬆感的暖心小物，「希望在忙碌生活中，戰友們也感到療癒。」Taishin Wonders 魅力女神柳柳則是行動派，得知活動消息直奔西門町逛街，看了好幾樣禮物後仍猶豫不決，開玩笑地說：「還是我加碼全部都送。」

本賽季Taishin Wonders全新推出中場企劃「心動來電」，成員們分組挑戰不同以往的表演風格，12月3日由蔓妮、黑黑與顗安率先登場，過往以帥氣與酷辣舞風見長的她們，此次將以甜美風格亮相，為主場帶來冬季限定的反差魅力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中