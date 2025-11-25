TPBL》台北戰神主場Merry ChristMARS 蔓妮、黑黑與顗安率先演出

12月3日Taishin Wonders蔓妮、黑黑與顗安帶來中場演出。（台北戰神提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台北台新戰神將於12月3日、6日與7日舉辦連續3場主場賽事，推出《Merry ChristMARS》主題活動迎接耶誕節到來，12月3日中場Taishin Wonders帶來特別演出，蔓妮、黑黑與顗安率先演出，讓戰友進場就像踏入冬夜暗黑派對。

顛覆以往紅色耶誕的既定印象，以戰神的「無懼黑」開啟新篇章，今年打造呼應主題的「戰神無懼黑耶誕樹」，以燈飾、紅銀色聖誕球與戰神吊飾點亮節慶氛圍，自12月2日起至12月7日將擺放於和平籃球館入口，每晚5點準時點燈，歡迎戰友前來合照，留下最美黑色聖誕回憶。

耶誕節不可缺少的交換禮物將於12月6日、7日舉行，參與活動的戰友們可獲得球員或Taishin Wonders精心準備的驚喜，球員黃聰翰坦言陷入選擇障礙，「每樣都想送、每樣又覺得不夠特別。」隊友陳文宏已備妥能陪伴日常、帶來放鬆感的暖心小物，「希望在忙碌生活中，戰友們也感到療癒。」Taishin Wonders 魅力女神柳柳則是行動派，得知活動消息直奔西門町逛街，看了好幾樣禮物後仍猶豫不決，開玩笑地說：「還是我加碼全部都送。」

本賽季Taishin Wonders全新推出中場企劃「心動來電」，成員們分組挑戰不同以往的表演風格，12月3日由蔓妮、黑黑與顗安率先登場，過往以帥氣與酷辣舞風見長的她們，此次將以甜美風格亮相，為主場帶來冬季限定的反差魅力。

