經典賽》「大谷 VS 賈吉」將成最大看點 日媒期待當今最強MVP的夢幻對決！

2025/11/26 06:53

大谷翔平與賈吉。（資料照合成圖）大谷翔平與賈吉。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平昨天正式宣布將代表日本武士隊參加經典賽，力拚2連霸。日媒期待大谷能與美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在經典賽上演夢幻對決。

大谷翔平在2023年第五屆經典賽率領日本武士奪冠並獲得大會MVP，當時他在冠軍賽最終打席三振當時的美國隊長楚奧特（Mike Trout），經典對決仍被認為是棒球界最經典的畫面之一。楚奧特已經宣布將參加2026年經典賽，今年的美國隊長則是換成「法官」賈吉（Aaron Judge）來當。賈吉原本要代表美國隊參加2023年經典賽，但他考慮在2022年休賽季與洋基簽9年3.6億美元大約，因此決定以洋基隊為主，最後婉拒參加經典賽，本屆則是第一位確定參加經典賽的美國隊球員。

日媒《日刊體育》報導指出，大聯盟未來經典賽將會主打「大谷 VS 賈吉」，兩大聯盟年度MVP的巔峰對決將會當作話題來宣傳，也被視為本屆的「最佳神劇本」。不過，大谷翔平能否在本屆經典賽展現鬼神二刀流仍是未知數，若大谷要登板投球的話，勢必得提前「開機」進行調整，可能對大聯盟賽季造成影響。

