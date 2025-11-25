自由電子報
體育 網球

網球》「壞小子」基里奧斯傷癒復出 報名庫揚精英賽為澳網暖身

2025/11/25 22:39

基里奧斯。（資料照，美聯社）基里奧斯。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）報名庫揚精英賽，代表這位飽受傷病困擾的人氣球星，打算明年新賽季在澳洲網球公開賽主場強勢回歸。

基里奧斯近3年來經歷恐危及職業生涯的膝蓋和手腕手術，打打停停幾已淡出職業賽場，不過30歲的他卻把明年元月13日至15日在墨爾本舉行的庫揚精英賽加入賽程，正是為澳網暖身；目前包括ATP世界排名第8的義大利穆塞蒂（Lorenzo Musetti）、第11的哈薩克巴伯里克（Alexander Bublik），以及甫率義大利完成台維斯盃三連霸的科博利（Flavio Cobolli）、貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）等好手都將參戰。

基里奧斯還會先打幾場表演賽，即12月印度舉行的2025年世界聯賽，以及年底赴杜拜與白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）上演「性別大戰」。本月初基里奧斯才告訴記者，長期不適的膝傷突然好轉，「沒有腫脹，訓練後也沒有不適，我不知道是否該稱為奇蹟，但膝蓋感覺好像年輕幾歲。」

基里奧斯男單最佳排名曾達13，2022年溫布頓錦標賽勇闖大滿貫冠軍戰，最終惜敗給塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic），儘管火爆性格常陷爭議甚至被罰款，卻也讓狂野不羈的「壞小子」人氣高漲，頗受年輕世代球迷歡迎，就算目前排行下滑至666，仍可望獲得澳網外卡。

