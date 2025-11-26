自由電子報
桌球》台南小將鄭旻修獨扛2點 台灣隊3:2力退義大利勇奪U15男團金牌

2025/11/26 06:52

台南小將鄭旻修獨拿2勝，帶領台灣隊擊敗義大利，勇奪U15男團金牌。（取自WTT官網）台南小將鄭旻修獨拿2勝，帶領台灣隊擊敗義大利，勇奪U15男團金牌。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕15歲台南小將鄭旻修今天凌晨在2025年世界青少年桌球錦標賽U15歲組男子團體決賽，獨拿2點勝利，幫助台灣隊以3:2力退超級黑馬義大利，這也是世青賽自2021年改制以來台灣隊史首面團體賽金牌，意義非凡。

由U15男單世界排名第3法索領軍的義大利，這次一路擊退羅馬尼亞、日本隊，4強賽更以3:1扳倒奪冠呼聲最高的中國隊，展現奪冠實力。

面對來勢洶洶的義大利，台灣隊頭號主力陳凱程在第一點對抗以5:11、5:11、8:11不敵崔維森；4強賽對南韓拿下致勝第五點的鄭旻修，隨後對上義大利第一單打法索，前3局打完以11:8、6:11、11:6領先，但第4局在9:8領先下連丟3分，被對手追平，決勝局開局更落入1:5的險境，但他沉著應戰，先以8:6反超，並以10:9率先聽牌，最後靠著連續反手發球搶攻得手，12:10後來居上，幫台灣隊扳回一城，也讓法索吞下今年世青賽首敗。

另一名台南好手余奕慶持續扮演稱職的第三點，以11:7、11:4、9:11、11:8解決坎帕納，助台灣隊2:1超前；陳凱程隨後依舊未能擺脫低潮，以5:11、4:11、6:11敗給法索，吞下對戰2連敗，雙方再度回到原點。

逐漸打出信心的鄭旻修在第五點對決崔維森，首局在7平後連拿4分，11:7先馳得點；次局在10:9聽牌下被對手連續正手搶攻得手，10:12讓出，但他隨即調整心態，第3局8:1強勢開局後，11:5輕鬆拿下；第4局更在2:3落後時發長球突襲得手，打出一波9:0的關門攻勢，打得對手沒有脾氣，最終11:3快意獲勝。

