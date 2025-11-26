自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》紅襪交易紅雀3屆明星強投！ 葛雷重返美東火藥庫

2025/11/26 07:32

葛雷重返美聯東區。（資料照）葛雷重返美聯東區。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕睽違3年闖進季後賽，最終在外卡系列賽以1勝2敗不敵洋基的紅襪，在今天出手向紅雀交易獲得3屆明星強投葛雷（Sonny Gray），新賽季先發輪值將變得更加強大。

根據大聯盟報導，紅襪送出右投手費茲（Richard Fitts）以及農場排名第5名的左投克拉克（Brandon Clarke），向紅雀換得葛雷以及2000萬美元。

原本葛雷剩餘合約為2026年的3500萬美元以及2027年的3000萬美元球隊選擇權或者可以用500萬美元買斷，但大聯盟報導指出，紅襪跟葛雷協商將他明年賽季合約改成3100萬美元，並把買斷金提升到1000萬美元，就算紅襪執行2027年的合約，葛雷仍可以跳脫選擇。

現年36歲的葛雷剛在紅雀結束一個紮實的賽季，32場先發投180.2局，拿下14勝8敗，防禦率4.28，送出201K，同時他的三振保送率（K/BB）5.29在國聯位居第一。過去葛雷曾在2017、18賽季效力過洋基，如今再次重返美聯東區。

在葛雷到來後，紅襪輪值預計仍由左手強投克羅切（Garrett Crochet）擔綱王牌，後續由葛雷與貝洛（Brayan Bello）組成紮實的前三號先發，此外還有上季因傷報銷，但2024年先發33場的右投克勞福（Kutter Crawford），以及從天使簽下2年約，上季因為TJ手術報銷的左投山度瓦（Patrick Sandoval）預計將回歸輪值。

在交易來葛雷後，大聯盟官網推測紅襪比起再簽下一名先發，更可能的是添加一位強打者，其中阿隆索（Pete Alonso）、史瓦伯（Kyle Schwarber）都被點名，甫跳脫合約的柏格曼（Alex Bregman）也可能被簽回。

