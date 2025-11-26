自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》宇宙道奇也擋不住！ 大谷翔平堅持參賽：可說是我個人意願

2025/11/26 07:51

大谷翔平在上屆用投打優異的好表現幫助日本奪下經典賽冠軍。（資料照）大谷翔平在上屆用投打優異的好表現幫助日本奪下經典賽冠軍。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊二刀流球星大谷翔平在昨日宣布參戰，今天他舉行了本賽季總結的線上記者會，並提到他宣布將參加明年三月舉行的WBC的細節。

大谷翔平回應在經典賽的上場安排，他表示：「目前還不清楚。因為還需要進行溝通，所以現在還不好說」同時大谷翔平對於二刀流的安排指出現在仍未確定。至於跟日本武士報到的時間，大谷解釋：「現階段還沒有具體確定是哪一天。因為已經獲得球隊許可，所以我想包括使用方式和賽程安排，都是從現在開始。」

隨後，當被問及對WBC的感受時，大谷翔平表示：「不僅是美國，南韓也有很多優秀的球員，從大聯盟開始，我認為有很多優秀的隊伍。能在這樣的比賽中，代表日本與各國選手交手，這是一種與眾不同的經驗。除了世界大賽冠軍之外，WBC作為一項重要的大會，我認為無論是現在還是將來，它都將扮演重要角色。」

大谷翔平不只是日本武士成員，目前更是道奇隊的主力戰將，儘管新賽季要挑戰三連霸，但仍選擇參加可能造成健康風險的WBC，先前也傳出道奇對於是否讓陣中日本選手參賽意願消極的消息，但大谷翔平展現堅決態度表示：「這可以說是我的個人意願吧，我一直都很想參賽。也一直希望自己能被選上。」

大谷翔平回顧上屆參賽表現：「上次是我第一次參賽，在那之前，我因為各種時間點都無法參賽，與我渴望參賽的心情正好相反，所以未能如願。」、「上次首次參賽，那是一場很棒的賽事，我相信明年的比賽會比上次更精彩。能被選上本身就是一件光榮的事，我很期待。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中