經典賽》宇宙道奇也擋不住！ 大谷翔平堅持參賽：可說是我個人意願

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊二刀流球星大谷翔平在昨日宣布參戰，今天他舉行了本賽季總結的線上記者會，並提到他宣布將參加明年三月舉行的WBC的細節。

大谷翔平回應在經典賽的上場安排，他表示：「目前還不清楚。因為還需要進行溝通，所以現在還不好說」同時大谷翔平對於二刀流的安排指出現在仍未確定。至於跟日本武士報到的時間，大谷解釋：「現階段還沒有具體確定是哪一天。因為已經獲得球隊許可，所以我想包括使用方式和賽程安排，都是從現在開始。」

隨後，當被問及對WBC的感受時，大谷翔平表示：「不僅是美國，南韓也有很多優秀的球員，從大聯盟開始，我認為有很多優秀的隊伍。能在這樣的比賽中，代表日本與各國選手交手，這是一種與眾不同的經驗。除了世界大賽冠軍之外，WBC作為一項重要的大會，我認為無論是現在還是將來，它都將扮演重要角色。」

大谷翔平不只是日本武士成員，目前更是道奇隊的主力戰將，儘管新賽季要挑戰三連霸，但仍選擇參加可能造成健康風險的WBC，先前也傳出道奇對於是否讓陣中日本選手參賽意願消極的消息，但大谷翔平展現堅決態度表示：「這可以說是我的個人意願吧，我一直都很想參賽。也一直希望自己能被選上。」

大谷翔平回顧上屆參賽表現：「上次是我第一次參賽，在那之前，我因為各種時間點都無法參賽，與我渴望參賽的心情正好相反，所以未能如願。」、「上次首次參賽，那是一場很棒的賽事，我相信明年的比賽會比上次更精彩。能被選上本身就是一件光榮的事，我很期待。」

