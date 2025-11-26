MLB》大谷翔平當爸內心話！ 有了女兒「意義完全不同」

大谷翔平在獲獎時親吻愛犬，妻子田中真美子也在身旁。（圖片取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平本月22日在社群平台宣布成立「Shohei Ohtani Family Foundation（大谷翔平家庭基金會）」，目的是希望能夠幫助更多的孩童和動物，打造更健康、更幸福的社會，今天他在記者會上也提到，自己休賽季是跟家人共同度過。

大谷翔平在今天舉行線上記者會，他提到今年四月家中迎來了期盼已久的女兒，讓他與妻子田中真美子、愛犬Dekopin（デコピン）組成一家四口，這個休賽季主要也是在家人的支持下度過。

關於大谷翔平日前於個人社群軟體宣布成立的「大谷翔平家庭基金會」，他證實：「基金會的事情我們一直在推進。至於什麼時候宣布，那是看時機，所以選在這個時間點。」

基金會的圓形Logo上是背號17的大谷、田中真美子、牽著手的女兒，以及愛犬Decopin的全家福剪影。針對休賽季的家族活動，大谷表示：「關於感恩節，每年我們都會做各種事情。以前雖然沒有女兒，但今年有了她。從這個意義上說，和往年不同，不過我們每年都會期待，並以自己的方式度過。」

先前大谷翔平在宣布成立基金會時，有提到大谷翔平基金會的宗旨指出：「我們的使命，是透過資助各項計畫，鼓勵孩子們積極運動，以及培養健康生活，同時，我們也致力支持保護與救助需要幫助的動物之相關計畫，打造更健康、更幸福的社會。」

