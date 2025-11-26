日職》樂天2年4億爭奪戰勝出！ 日美165勝名將前田健太即將回歸

前田健太大聯盟生涯從道奇發跡，最後一支球隊是洋基3A。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕下賽季要從大聯盟重返日本職棒的日本投手前田健太，傳出已經與樂天金鷲達成2年4億日圓的協議，樂天球團今天也正式發布前田加盟的消息。

37歲的前田健太在日、美通算165勝，在他發表長文決定回歸日本職棒後便備受關注，根據日媒《Sponichi Annex》報導，包含巨人隊和養樂多隊都曾參與這場爭奪戰，但樂天隊提出2年4億日圓規模的合約條件，同時承諾讓他擔任其渴望的先發位置，最終贏得了這場爭奪戰。

樂天隊連續4年以第四名坐收，先發投手成為球隊最大的補強重點。本賽季沒有任何投手達到規定投球局數，二年級左投古謝樹和中繼投手西垣雅矢以7勝並列全隊最多勝。連續兩年擔任開幕投手的早川僅拿下2勝，並在9月底接受了左肩清創手術，下賽季能否趕上開幕戰仍是未知數。

前田在美國職棒第10個賽季、本季效力老虎隊時登板7場，並於5月被釋出，在轉戰至洋基3A後，他修正了投球機制等問題，並在賽季結束後透露：「以現在的狀態，我能為球隊的勝利做出貢獻。我找回了自信。」雖然他在大聯盟曾有後援經驗，但他對先發的意願非常強烈，目標是在仙台達成日美通算200勝的里程碑，目前距離這個目標還差35勝。

前田健太先前在日本職棒都效力廣島鯉魚，曾2次拿下象徵投手最高榮譽的澤村賞，在日職累積97勝、1233次三振，防禦率2.39。

