體育 籃球 學生籃球

UBA》一級主場首度在雲林開打 虎尾科大斥資1500萬元改善場地

2025/11/26 09:25

虎尾科技大學斥資1500萬元改善田徑館籃球場符全UBA比賽場地標準。（虎尾科技大學提供）虎尾科技大學斥資1500萬元改善田徑館籃球場符全UBA比賽場地標準。（虎尾科技大學提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大專籃球聯賽（UBA）一級主場首度在雲林開打，12月2日至9日在虎尾科技大學體育館登場，雲林縣內不少籃球迷得知消息熱血期待，並在臉書、LINE等社群號召大家一起前往觀賽，感受籃球的魅力，並為虎科大加油、吶喊。

虎科大籃球隊這幾年表現優異，4年前在UBA從公開男二級晉級一級，進入一級第一年即進軍小巨蛋奪得第3名，去年拿下第8名，球隊今年目標再次闖進小巨蛋，挑戰5連霸的政大及連3年亞軍的健行科大。

虎科大致力推動校園體育風氣，積極爭取UBA一級主場，為符合比賽場地標準，校方邀請體育總會委員到校指導，斥資1500萬元完成多項改善，包括籃球場地板全面更新、場館天花板照明全面汰換，優於一級賽事轉播標準，且可有效改善球員在攻防時因燈光刺眼造成的不適。

另外還有網路光纖全面升級、2隊隊員休息室重新配置，提高比賽安全並兼顧球員隱私、觀眾席座位改善，提升觀眾舒適度與觀賽品質。

虎科大校長張信良強調，希望藉由高規格場館的啟用，吸引全國頂尖球隊與球迷進入雲林，未來虎科大將持續爭取更多主場舉辦機會，使虎尾鎮民以及中南部球隊與球迷無需遠赴都會區即可欣賞高水準競賽，全面提升區域體育活動的全國能見度。

新一季UBA賽事12月2日至9日在虎科大體育館開打，共有28場賽事，其中虎科大上場比賽有7場，邀請全國熱愛籃球運動的民眾來虎科大看比賽。

虎尾科技大學斥資1500萬元改善田徑館籃球場符全UBA比賽場地標準。（虎尾科技大學提供）虎尾科技大學斥資1500萬元改善田徑館籃球場符全UBA比賽場地標準。（虎尾科技大學提供）

虎科大籃球隊賽程表。（虎尾科技大學提供）虎科大籃球隊賽程表。（虎尾科技大學提供）

