MLB》教士踩紅線？美媒熱議大谷翔平不再致意 事實上「全忘了」

大谷翔平被蘇亞雷斯觸身球擊中。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平場上的每個細微動作都成為媒體熱議的焦點，先前美媒曾詳細分析他不再向教士隊休息區致意的行為，認為這是因為教士隊踩過紅線。然而，大谷翔平今在線上記者會上被問到此事時，直接以一句話終結了所有猜測。

這波討論源自道奇作家哈里斯（Blake Harris）在社群貼出的一段《ESPN LA》節目影片。該節目主播尼爾森（Stephen Nelson）等人放上對比影片指出，大谷翔平無論面對哪一支球隊，都會在首打席前朝對方休息區摸一下頭盔致意，但唯獨對教士隊和該隊總教練，他不再做這個動作。

節目回溯至美國時間6月19日道奇與教士之戰，當時大谷在9局下疑似遭教士故意觸身球，被蘇雷亞斯（Robert Suarez）的一記99.8英哩速球砸中後背。節目強調，儘管當時大谷面對隊友怒火、不斷比手勢要大家冷靜，甚至之後在全明星賽還對蘇雷亞斯露出微笑，以極有風度的方式處理此事。

但節目結論是：「但在那個系列賽之後，他就不再向他們打招呼了，大谷認為尊重是互相的，一旦那條界線被跨越，他心裡很清楚。」節目直言，大谷雖從未談過此事，但他不再致意的動作本身就說明了一切。

面對美媒這番鉅細靡遺的揣測與分析，大谷翔平今天被問及此事時，僅淡淡地表示：「不，那已是過去的事了，我全部都忘了。」

