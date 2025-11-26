自由電子報
運動部》首度赴委員會備詢5點起床準備 李洋：心情有點緊張、刺激

2025/11/26 09:43

運動部長李洋。（記者陳志曲攝）運動部長李洋。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部長李洋今首度至立法院教育及文化委員會進行業務報告，獲得外界高度關注。為了今天至立院報告，李洋透露，自己前一天晚上9點多就寢，今早5點起床，希望能做好準備，把運動部的態度展現出來，讓委員和台灣民眾能更清楚運動部接下來的目標。

李洋今天赴立院進行業務報告，吸引外界關注，他說：「很開心代表我們運動部來做業務報告，希望讓更多民眾知道我們運動後續會做什麼規劃，現在上任快3個月，也希望自己在業務方面可以給委員們更多比較清晰的回答。」他也不諱言，心情有點緊張、刺激，他前一天晚上9點就寢，早上5點起床，希望備詢時可以給予委員滿意的回應。

李洋上任後強調對於運動員的重視，建置了部長信箱還有籌組運動委員會，針對運動員委員會，李洋說：「其實在運動員委員會議開始之前，我有詢問過部分運動員對於這件事的想法，其實過往就如同剛剛所說的，我們會有一些運動的運動員會有一些運動倫理的部分，那我們也希望說藉由運動員委員會選出幾個具代表性的運動員，替我們運動員來發聲，那同時我們運動部同仁也會與會，持續在特定體育團體改善的部分去監督。」

對於外界稱李洋為吉祥物，且自帶流量，他說：「身為運動員，退役後馬上做了部長，其實我們收到非常多來自運動員的建議，我們還是希望先專注在運動員，後續會有教練、體能訓練師、物理治療師、防護員等等的整個團隊，那當然我們最重要的還是希望推動全民運動，讓運動的環境變的更佳、友善，當然後續我們也會建置，不管是軟體還是硬體的部分。」

運動部長李洋。（記者陳志曲攝）運動部長李洋。（記者陳志曲攝）

運動部長李洋。（記者陳志曲攝）運動部長李洋。（記者陳志曲攝）

運動部長李洋接受質詢。（記者粘藐云攝）運動部長李洋接受質詢。（記者粘藐云攝）

