自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》本季仲裁前獎金榜單出爐！ 海盜塞揚王牌史基斯領破億最多

2025/11/26 10:01

史基斯是今年仲裁前獎金中領到最多錢的球員。（資料照）史基斯是今年仲裁前獎金中領到最多錢的球員。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導，海盜隊王牌投手史基斯（Paul Skenes）在2025年仲裁前獎金池拿到343萬6343美元（約新台幣1.07億），位居今年第一名。

根據《MLBTR》指出，2022年至2026年的勞資協議引進仲裁前獎金池，為的是要讓年輕球員在生涯初期就能獲得更多的報酬。該規定要求每支球隊需向該獎金池支付大約167萬美元，總計達到5000萬美元。

該獎金發放會依據各大獎項的票選結果決定，贏得MVP或塞揚獎的球員可獲得250萬美元、票選第二名獲得175萬美元、第三名獲得150萬美元、第四或第五名則獲得100萬美元。倘若贏得新人王的球員可獲得75萬美元。入選大聯盟年度第一隊的球員能獲得100萬美元。

但球員不能同時領取多項獎項的獎金，他們只會獲得所獲得獎項中金額最高的項目。史基斯在今年拿到國聯塞揚獎，同時也入選大聯盟年度第一隊，但他只能夠拿到屬於塞揚獎的250萬美元，不能額外再領100萬美元。

此外，在扣除各獎項的獎金後，獎金池剩餘部分會根據大聯盟與球員工會商定的勝利貢獻值（WAR）公式，發放給排名前100位的合格球員，因此史基斯拿到最多的343萬6343美元，拿到最少的是國民隊萊爾（Daylen Lile），他獲得15萬美元。

本屆仲裁前獎金榜名單請點此

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中