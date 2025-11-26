MLB》本季仲裁前獎金榜單出爐！ 海盜塞揚王牌史基斯領破億最多

史基斯是今年仲裁前獎金中領到最多錢的球員。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導，海盜隊王牌投手史基斯（Paul Skenes）在2025年仲裁前獎金池拿到343萬6343美元（約新台幣1.07億），位居今年第一名。

根據《MLBTR》指出，2022年至2026年的勞資協議引進仲裁前獎金池，為的是要讓年輕球員在生涯初期就能獲得更多的報酬。該規定要求每支球隊需向該獎金池支付大約167萬美元，總計達到5000萬美元。

該獎金發放會依據各大獎項的票選結果決定，贏得MVP或塞揚獎的球員可獲得250萬美元、票選第二名獲得175萬美元、第三名獲得150萬美元、第四或第五名則獲得100萬美元。倘若贏得新人王的球員可獲得75萬美元。入選大聯盟年度第一隊的球員能獲得100萬美元。

但球員不能同時領取多項獎項的獎金，他們只會獲得所獲得獎項中金額最高的項目。史基斯在今年拿到國聯塞揚獎，同時也入選大聯盟年度第一隊，但他只能夠拿到屬於塞揚獎的250萬美元，不能額外再領100萬美元。

此外，在扣除各獎項的獎金後，獎金池剩餘部分會根據大聯盟與球員工會商定的勝利貢獻值（WAR）公式，發放給排名前100位的合格球員，因此史基斯拿到最多的343萬6343美元，拿到最少的是國民隊萊爾（Daylen Lile），他獲得15萬美元。

