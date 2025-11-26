運動部》傳曹錦輝、林益全赴中國打球引爭議 李洋提出看法

運動部長李洋。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，獲得大批媒體關注，會前媒體聯訪時被問到對於接下來世界棒球經典賽（WBC）目標以及先前爆出中國職棒問題，李洋今天也正面回應，針對WBC的部分，他認為，同樣身為運動員，他相信一定會竭盡全力準備、爭取好成績。

WBC將在2026年3月登場，今天李洋在接受聯訪時，被問到對於WBC目標以及是否對於台灣棒球代表隊具有信心，他說：「同樣身為運動員，我認為每位運動員都會竭盡所能的去拼戰到底，就如同我在巴黎奧運前，確實對於很多人也認為我們衛冕的機會不高，但我希望我們運動員拿出最好的態度跟實力去達到最好的成績。」

至於中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年開打，傳出台灣球員曹錦輝、林益全等人可能赴中打球，國內立委也擔心，台灣球員出走也可能淪為統戰的樣板。對於這個問題，李洋表示，「如果有選手去任何地方更好的地方或者是更加優渥的職業聯盟，職業項目就是這樣，但我們運動部絕對會持續推動台灣的職業聯盟，讓它更加的完善、吸引更多的國外選手來到我們台灣，同時我們也希望台灣自己的選手，能夠留在台灣繼續比賽。」

