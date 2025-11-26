自由電子報
日職》林安可擊球特色像吉田正尚？ 日職傳奇透露未來課題

2025/11/26 10:49

林安可。（圖片取自西武獅X）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅強打林安可確定旅日加盟日職西武獅隊，熟悉台灣棒球的前西武總經理渡邊久信在接受日媒《Sportsnavi》訪問時指出，早在林安可業餘時期就注意到他，如今更將他的打擊型態與紅襪球星吉田正尚相提並論，但他同時提醒，能否適應日職，關鍵在於球隊的耐心。

渡邊久信表示，林安可業餘時期曾是二刀流選手，當時是以投手身分被觀察：「那時候他給我的印象是身材還很瘦小。如今他已專注在打擊，我認為不用再投球比較好。」渡邊久信讚賞林安可已經成為身材壯碩的球員，能夠敲出全壘打是他最大的魅力，擁有阿根廷人與台灣人的混血也相當罕見，直言：「西武當然會想要他這樣的打者，畢竟是能打的好打者。」

對於林安可的打擊型態，渡邊久信細部分析，他能夠讓球黏在球棒上，不是用「點」而是以「線」去擊球，就像是吉田正尚一般，能夠以「線」把球打得很遠，就算被低角度的球破壞姿勢，也能靠穩定的下半身把球帶起來。

不過，渡邊久信也點出林安可加入日職後可能遇到的課題，那就是如何適應日本投手的控球與配球策略：「日本投手控球非常好，會不斷進攻打者最不會打的地方，而甜的球誰都能打。日本投手的水準真的很高，比台灣對到的投手強得多，該如何面對這些差異，就是最重要的。」

渡邊久信認為這不只是台灣選手會遇到的問題，美國選手也一樣。他舉例前日本火腿隊的洋將「壽司男」萊爾德（Brandon Laird）一開始在日本也一直被三振，但當時的監督栗山英樹很有耐心，給他時間發揮才有了30轟以上的成績。渡邊久信總結：「球團相信林安可能成功才會簽下，能不能『用到底』是關鍵。」

