體育 籃球 NBA

NBA》麥卡倫狂飆10顆三分球轟46分！ 巫師擊敗老鷹終結難堪14連敗

2025/11/26 11:15

麥卡倫狂轟10顆三分球灌進46分。（路透）麥卡倫狂轟10顆三分球灌進46分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓巫師隊今天在麥卡倫（CJ McCollum）貢獻賽季新高的46分和10顆三分球帶領下，以132：113擊敗亞特蘭大老鷹，終結14連敗。

巫師開賽就展現強大火力，開局連進7記三分球，首節就轟下45分，並在上半場取得77分，兩項數據皆創下球隊本賽季新高。巫師在比賽中一路領先，優勢一度擴大到33分，最終順利擊敗老鷹取勝。本場勝利是巫師自今年4月2日以來首次在主場贏球，總算讓球隊脫離14連敗的泥淖。

巫師隊的得分箭頭麥卡倫今天在外線手感火燙，全場三分球13投10中，距離追平個人生涯最高紀錄和隊史紀錄只差1顆三分球。榜眼薩爾（Alex Sarr）貢獻了雙十數據，拿下27分11個籃板，基斯伯特（Corey Kispert）拿下19分，但他於第三節中段因拇指受傷提前離場。

老鷹隊方面波辛傑斯（Kristaps Porzingis）拿下22分8籃板是全隊最高，奧康古（Onyeka Okongwu）貢獻20分，老鷹隊2連勝中斷，今天也是他們自賽季開幕戰以來敗分最多的一場敗仗。此役結束後，兩隊在正在進行的NBA Cup戰績皆為1勝2敗。

