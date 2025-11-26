屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽開打 全國96支隊伍同場競技

屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽開幕典禮大合照。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽即日起至12月20日登場，賽事分別在屏東縣立棒球場、屏東台糖棒壘球場、麟洛棒壘球場、里港河堤棒球場及潮州棒球場等地開賽，吸引來自全國各地共96隊、近2200名隊職員參加，展現棒球的青春活力，並傳承曾紀恩教練精神。

今年邁入第9屆的屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽旨在紀念台灣棒壇傳奇教練「曾紀恩」，他以紀律、責任、勇氣及團隊為核心理念，一生奉獻於棒球，堅信「棒球不僅是一項運動，更是一堂教人做人做事的課程」。首先登場的是國小組賽事從11月25日起至29日進行，共計32隊；國中組於12月9日至14日進行，共48隊；高中組於12月16日至20日進行，共16隊。

屏東縣體育發展中心表示，近年來，屏東以其悠久而深厚的棒球歷史，孕育出眾多優秀選手，包括旅美好手鄭宗哲、世界12強冠軍台灣隊英雄吳俊偉及吉力吉撈·鞏冠，皆為屏東之光，展現屏東棒球紮根的重要成果。屏東縣政府期許本屆來自全國各地的菁英選手，在賽場上盡情發揮、展現精湛球技，延續臺灣尚勇的棒球熱力與榮耀。

開幕典禮昨（25日）在屏東台糖棒壘球場舉行，邀請屏東縣孕育出的台灣世界12強英雄吳俊偉擔任開幕嘉賓，鼓舞選手士氣，期勉選手揮棒迎戰，用實力敲出佳績，締造新紀錄。

屏東縣政府表示，屏縣重視體育運動發展，落實「四級五區」體育人才培育政策，盤點重點學校給予資源挹注，持續改善選手訓練環境及軟硬體設施，並與學校攜手整合訓練資源，扎根基層、厚植實力，奠定體育永續發展基礎。

屏東縣政府教育處長陳國祥為曾紀恩全國棒球錦標賽開球。（屏東縣政府提供）

屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽開球儀式，邀請吳俊偉擔任打擊者。（屏東縣政府提供）

2025屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽開球儀式，邀請屏東縣孕育出的台灣世界12強英雄吳俊偉（左）擔任嘉賓，中為屏東縣教育處長陳國祥。（屏東縣政府提供）

