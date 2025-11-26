自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽開打 全國96支隊伍同場競技

2025/11/26 11:12

屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽開幕典禮大合照。（屏東縣政府提供）屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽開幕典禮大合照。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽即日起至12月20日登場，賽事分別在屏東縣立棒球場、屏東台糖棒壘球場、麟洛棒壘球場、里港河堤棒球場及潮州棒球場等地開賽，吸引來自全國各地共96隊、近2200名隊職員參加，展現棒球的青春活力，並傳承曾紀恩教練精神。

今年邁入第9屆的屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽旨在紀念台灣棒壇傳奇教練「曾紀恩」，他以紀律、責任、勇氣及團隊為核心理念，一生奉獻於棒球，堅信「棒球不僅是一項運動，更是一堂教人做人做事的課程」。首先登場的是國小組賽事從11月25日起至29日進行，共計32隊；國中組於12月9日至14日進行，共48隊；高中組於12月16日至20日進行，共16隊。

屏東縣體育發展中心表示，近年來，屏東以其悠久而深厚的棒球歷史，孕育出眾多優秀選手，包括旅美好手鄭宗哲、世界12強冠軍台灣隊英雄吳俊偉及吉力吉撈·鞏冠，皆為屏東之光，展現屏東棒球紮根的重要成果。屏東縣政府期許本屆來自全國各地的菁英選手，在賽場上盡情發揮、展現精湛球技，延續臺灣尚勇的棒球熱力與榮耀。

開幕典禮昨（25日）在屏東台糖棒壘球場舉行，邀請屏東縣孕育出的台灣世界12強英雄吳俊偉擔任開幕嘉賓，鼓舞選手士氣，期勉選手揮棒迎戰，用實力敲出佳績，締造新紀錄。

屏東縣政府表示，屏縣重視體育運動發展，落實「四級五區」體育人才培育政策，盤點重點學校給予資源挹注，持續改善選手訓練環境及軟硬體設施，並與學校攜手整合訓練資源，扎根基層、厚植實力，奠定體育永續發展基礎。

屏東縣政府教育處長陳國祥為曾紀恩全國棒球錦標賽開球。（屏東縣政府提供）屏東縣政府教育處長陳國祥為曾紀恩全國棒球錦標賽開球。（屏東縣政府提供）

屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽開球儀式，邀請吳俊偉擔任打擊者。（屏東縣政府提供）屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽開球儀式，邀請吳俊偉擔任打擊者。（屏東縣政府提供）

2025屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽開球儀式，邀請屏東縣孕育出的台灣世界12強英雄吳俊偉（左）擔任嘉賓，中為屏東縣教育處長陳國祥。（屏東縣政府提供）2025屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽開球儀式，邀請屏東縣孕育出的台灣世界12強英雄吳俊偉（左）擔任嘉賓，中為屏東縣教育處長陳國祥。（屏東縣政府提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中