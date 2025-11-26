自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

運動部》葉元之突問「該如何對付大谷翔平？」李洋尷尬：有運科...

2025/11/26 11:21

李洋露出尷尬又不失禮貌的微笑。（記者陳志曲攝）李洋露出尷尬又不失禮貌的微笑。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月登場，台灣隊表現備受國人關注，近期也積極備戰當中。今天運動部長李洋赴立法院教育及文化委員會備詢，多次被詢問關於WBC備戰相關問題，國民黨立委葉元之也向李洋提問，希望他可以給予一些經驗分享和策略建議，李洋表示，聯盟已送上相關計畫和報告，運動部會全力支持。

WBC將在2026年3月登場，今天李洋在接受聯訪時，被問到對於WBC目標以及是否對於台灣棒球代表隊具有信心，他說：「同樣身為運動員，我認為每位運動員都會竭盡所能的去拼戰到底，就如同我在巴黎奧運前，確實對於很多人也認為我們衛冕的機會不高，但我希望我們運動員拿出最好的態度跟實力去達到最好的成績。」

立委葉元之在質詢時再次提到關於WBC的備戰問題，他表示，各國目前緊鑼密鼓準備，現在日本隊大谷翔平確定加入，這部份運動部會給予什麼資源？或是會有什麼策略？

李洋說：「聯盟有送上相關報告跟計畫，我們也會支持，比如去美國考察、相關移地訓練經費都有補助。」不過，葉元之持續追問，「部長本身運動員，你也很關注賽事，你本人有特別給建議或經驗分享嗎？」李洋也以自己在巴黎奧運經驗為例，但他尚未親自和棒球隊成員接觸，之後一定會去。

隨後葉元之又持續追問，他說：「那針對大谷翔平這樣的明星球員，可以給什麼技術指導？科研？」對於立委的追問，李洋似乎有些尷尬，但他隨即表示，「國訓中心有相關運動科技研發，但能否讓大谷翔平納入，還可能要商議。」葉元之提到，目前外界都在討論，希望部長可以多加關心。

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中