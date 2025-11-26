運動部》葉元之突問「該如何對付大谷翔平？」李洋尷尬：有運科...

李洋露出尷尬又不失禮貌的微笑。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月登場，台灣隊表現備受國人關注，近期也積極備戰當中。今天運動部長李洋赴立法院教育及文化委員會備詢，多次被詢問關於WBC備戰相關問題，國民黨立委葉元之也向李洋提問，希望他可以給予一些經驗分享和策略建議，李洋表示，聯盟已送上相關計畫和報告，運動部會全力支持。

WBC將在2026年3月登場，今天李洋在接受聯訪時，被問到對於WBC目標以及是否對於台灣棒球代表隊具有信心，他說：「同樣身為運動員，我認為每位運動員都會竭盡所能的去拼戰到底，就如同我在巴黎奧運前，確實對於很多人也認為我們衛冕的機會不高，但我希望我們運動員拿出最好的態度跟實力去達到最好的成績。」

請繼續往下閱讀...

立委葉元之在質詢時再次提到關於WBC的備戰問題，他表示，各國目前緊鑼密鼓準備，現在日本隊大谷翔平確定加入，這部份運動部會給予什麼資源？或是會有什麼策略？

李洋說：「聯盟有送上相關報告跟計畫，我們也會支持，比如去美國考察、相關移地訓練經費都有補助。」不過，葉元之持續追問，「部長本身運動員，你也很關注賽事，你本人有特別給建議或經驗分享嗎？」李洋也以自己在巴黎奧運經驗為例，但他尚未親自和棒球隊成員接觸，之後一定會去。

隨後葉元之又持續追問，他說：「那針對大谷翔平這樣的明星球員，可以給什麼技術指導？科研？」對於立委的追問，李洋似乎有些尷尬，但他隨即表示，「國訓中心有相關運動科技研發，但能否讓大谷翔平納入，還可能要商議。」葉元之提到，目前外界都在討論，希望部長可以多加關心。

大谷翔平。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法