NBA

NBA》上半場打完就收工！ 魔術新星布拉克31分生涯夜狂勝七六人

2025/11/26 12:30

布拉克（右）砍進生涯新高31分。（美聯社）布拉克（右）砍進生涯新高31分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕奧蘭多魔術隊今天在NBA季中錦標賽對陣七六人展現驚人火力，年輕後衛布拉克（Anthony Black）轟下生涯新高31分，其中有27分是上半場拿下，幫助魔術以144：103大比分擊敗傷兵滿營的費城76人隊。

此役第一節雙方還戰成35平，但魔術隊在第二節徹底爆發，以26分的巨大差距打垮76人，半場就以86：60奠定勝局。魔術隊在季中錦標賽取得3勝0敗的亮眼戰績，而76人則苦吞0勝3敗。

除了布拉克的31分生涯夜外，華格納（Franz Wagner）也貢獻21分。不過，比賽在第二節尾聲爆發插曲，魔術隊的蘇格斯（Jalen Suggs）在衝突中領到兩次技術犯規，於上半場被驅逐出場，他今天拿到4分5籃板11助攻。

76人本場因傷兵過多無力對抗魔術，馬克西（Tyrese Maxey）20分是全隊最高。陣中恩比德（Joel Embiid）因為右膝傷勢管理連續8場缺陣，喬治（Paul George）則因右腳踝扭傷缺陣。雪上加霜的是，瓦特福（Trendon Watford）也在上半場因左內收肌拉傷退場，未能回歸。

