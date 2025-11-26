自由電子報
運動部》談台北羽升級超級500關鍵 李洋：軟、硬體要更完善

2025/11/26 12:07

李洋。（記者陳志曲攝）李洋。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部長李洋今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告和備詢，他提出5點概況，其中針對提升舉辦國際大型賽會能力及能見度部分，他表示，未來要爭取在台舉辦大型國際賽會，包括世運會和世大運的主辦權。

李洋今天在業務報告部分分為5大面向，包含第1落實全民運動，建構共享運動環境，第2健全競技發展，致力制度化及透明化，第3提升舉辦國際大型賽會能力及能見度，第4跨域合作創新，促進運動產業及科技發展，第5追求平權共融，實踐永續及多元價值。

其中在舉辦國際大型運會賽會部分，李洋表示，台灣在2017年台北市世大運的成功，明年花蓮將主辦2026年的國際少年運動會，未來也會積極爭取世界大學運動會與世界運動會的主辦權。

至於立委林宜瑾在質詢時問到，先前羽球協會爭取台北羽球公開賽要從300等級升等至500等級未果，是否有受到中國等政治因素影響？李洋認為，並非因為如此，「我認為賽事若要升級，還是要著重在軟、硬體的改良，國外選手來台灣參賽時，交通、飯店食宿等都能更加完善，這樣才能吸引更多國外選手來參賽，運動部未來也會和羽協一起努力。」

