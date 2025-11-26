運動部》王齊麟兩度錯失藥檢 李洋已提醒：他有設定鬧鐘了

李洋。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部長李洋今到立法院教育及文化委員會進行業務報告以及備詢，國民黨立委柯志恩在質詢時提到，李洋的前搭檔王齊麟目前已經兩度錯失藥檢（Unsuccessful Attempt, UA），倘若出現第3次恐面臨禁賽，李洋也清楚這狀況，他表示，王齊麟已經有設定鬧鐘，避免再發生類似事情。

柯志恩今天在質詢時提到關於禁藥的問題，她詢問李洋在選手時期是否曾錯失藥檢？李洋坦言，曾在2020年有過一次。柯志恩再提到，李洋的前搭檔王齊麟目前已經兩次錯失藥檢，倘若再錯過一次可能被禁賽，對此，李洋表示，選手時期自己每天都會提醒他，現在他也已經設定鬧鐘，不會再出現這樣的問題。

柯志恩說明目前黃金計畫一級選手UA的狀況，她表示，10名黃金計畫一級選手當中，有兩名選手已經兩次UA。同時她也質疑，台灣現階段把禁藥的問題交由民間中華運動禁藥防制基金會負責，不一定能因應重大國際賽事需求。

另外，柯志恩也提到，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷已經發起聯署，希望能夠向總統賴清德呼籲，未來成立行政法人化的國家級禁藥管制機構。李洋則表示，會再研議是否能夠於兩年內成立。

