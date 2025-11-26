MLB》「龍之子」徐若熙獲美媒高評價！具中段輪值潛力還有驚人武器

味全龍徐若熙。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍「龍之子」徐若熙旅外倒數計時中，近期他在公開活動上坦言對旅美、旅日尚未定案，近期《The Athletic》農場專家勞爾（Keith Law）出爐的自由市場排名也給他好評價，將他名列自由球員第34名。

勞爾指出，台灣球員進入大聯盟多循業餘或日職路徑，火球男徐若熙若直接從中職簽約，將是一個非典型案例。球探報告給徐若熙極高評價，認為他具備中段輪值先發的潛力，並強調球團應以先發投手身份簽下他。

請繼續往下閱讀...

報告指出，徐若熙在本季中職所有先發投手中，擁有最佳三振率與三振保送比，球速落在95到98英里，最驚人的是，他的球具有高達21英寸的垂直位移（IVB），有效彌補劣勢他5呎10吋（約178公分）相對矮小的身材劣勢。且徐若熙的武器庫足以讓他支撐先發，包括高於平均平均的變速球、一顆卡特球和一顆偶爾使用的曲球。

報告提到徐若熙的傷病史，他因進行韌帶重建手術錯過2022年和2023年大部分時間，本季投出114局和19場先發都是目前的生涯新高。不過球探也提到，由於徐若熙球轉速並不是特別突出，加上身高限制，仍存在轉任後援的風險。

儘管如此，球探對徐若熙的評價極高，認為他的投球機制沒有問題，控球穩定，憑藉他快速球的優異品質，足以讓他成為中段輪值的先發投手。球探總結：「我絕對會簽下他，並完全打算讓他以先發投手的身份發展。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法