NBA》東契奇43分準大三元締隊史紀錄 湖人擊沉快艇5連勝到手

東契奇。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在NBA盃與快艇上演同城內戰，東契奇（Luka Doncic）首節就拿下24分寫下隊史紀錄，終場繳出43分準大三元，率隊以135：118收下5連勝。

東契奇開賽手感火燙，首節14投9中，包括外線8投5中，攻下24分，超越過去他和庫茲馬（Kyle Kuzma）共同保持的隊史單節23分紀錄，寫下新猷，不過湖人打完首節仍以37：38落後。

請繼續往下閱讀...

湖人第二節詹姆斯拿下9分，加上東契奇挹注8分，在下半場開打前取得69：66反超，東契奇前兩節就拿下32分，3籃板、6助攻，也是個人第4度半場就完成30分、5助攻，5顆三分球，追平哈登（James Harden）並列史上第一。

易籃後快艇急起直追，靠雷納德（Kawhi Leonard）挺身而出超前比分，史馬特（Marcus Smart）第三節尾聲加入東契奇與詹皇的得分行列，讓湖人依舊帶著98：93優勢進入決勝節。

湖人末節延續攻勢，里維斯（Austin Reaves）的外線破網助隊拉開到15分差，快艇在剩下3分鐘再次讓差距回到個位數，但隨後又被湖人打出一波9：0，反撲無力吞下2連敗。

東契奇今28投14中，包括外線12投7中，貢獻43分、9籃板、13助攻，成為隊史最年輕單場至少拿下40分、10助攻、5記三分球的球員，詹姆斯25分，6籃板、6助攻，里維斯挹注31分、9籃板。

快艇方面，先發5人得分都上雙，哈登繳全隊最高29分、9助攻，雷納德（Kawhi Leonard）與鄧恩（Kris Dunn）攻下19分，祖巴克（Ivica Zubac）10分、10籃板。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法