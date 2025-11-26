中國CPB選秀葫蘆裡賣什麼藥？ 帶你一次搞懂

前義大犀牛投手教練劉志昇。（資料照，取自劉志昇臉書）

〔記者羅志朋／台北報導〕中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）今天在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至少指名5位選手，以深圳藍襪挑10人最多，長沙旺旺黑皮、廈門海豚都挑6人次之。

劉志昇曾任中職興農牛領隊和多支職棒球隊教練，後於中國教球15年，深刻了解當地棒球發展的過去與現狀，他現任深圳藍襪棒球發展委員會主任，今天也參與CPB選秀。

劉志昇解釋，今天CPB選秀是針對中國本土選手舉行，兩次選秀每隊至少共計要挑10名中國選手，除了前富邦悍將外野手王詩聰是外籍球員，其他清一色都是中國球員，由於每一輪選秀的價碼都不一樣，所以「超級輪」各隊都只選5人，「天賦輪」獲指名的選手薪水較低。

根據CPB規劃，2026年中國棒球城市聯賽1月先打立春聯賽，7月再打夏至聯賽，2027年進行主場測試，2028年全面實施主客場制，逐步朝中國職業棒球聯賽的目標邁進；初期各隊有30名球員，中國球員至少要有10人，台港澳球員至少也要有10人，外籍球員不設限，球員最高月薪上限為4萬人民幣（約17萬3580台幣）。

劉志昇指出，「超級輪」有8成的選手來自各省市專業隊，他們和CPB球隊簽短期合約，打完立春聯賽就會回歸母隊，類似「冬季聯盟」的概念，依舊是隸屬於省視專業隊的球員，「天賦輪」的選手實力較差，至於台灣和外籍球員不需要經過選秀，屬於自由球員，各隊可以自行接洽談合約加盟。

外傳林益全和曹錦輝可能西進中國發展，如果他們有意投入CPB聯賽，不用經過選秀，各隊可自行接洽。

順帶一提，CPB是由民間主導，朝市場商業化、職業化的目標邁進，與政府主導的中國棒球聯賽（China Baseball League，CBL）性質有所不同。今年CBL聯賽有10支省市專業隊參賽，包含北京猛虎、天津雄獅、上海華信、江蘇鉅馬、廣東獵豹、四川蛟龍、山東藍鯨、河南好射手、福建海鯊及天津體育學院，最終由上海華信奪冠。

