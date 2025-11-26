自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

冬盟》一路苦追功虧一簣 台灣海洋不敵韓職聯隊

2025/11/26 15:13

台灣海洋不敵韓職聯隊。（記者李惠洲攝）台灣海洋不敵韓職聯隊。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台灣海洋隊今天面對韓職聯隊，一度遭對手單局猛攻7分，並以7分落後，苦苦追分的結果功虧一簣，終場7:9不敵韓職聯隊。

台灣海洋隊首局開張，曾昱磬二壘打之後，顏郁軒和林培緯2出局後接連安打，海洋隊拿下1分。

2局下，韓職聯隊靠失誤上壘後，又因滾地球和金杜炫安打拿2分。台灣海洋隊顏郁軒3局上陽春砲剛追平比分，3局下先發投手王柏傑就遭痛擊，台灣海洋隊換上黃勃睿，仍難擋攻勢，包括鄭恩源2分砲在內，韓職聯隊該半局單局7安打、攻下10人次，得7分。

台灣海洋隊持續追分，5局上，林培緯滿壘選到保送、王翾祐2分打點安打；6局上，替補上場的林威漢擊出2分砲，台灣海洋隊一度追到僅2分差。

7局下，台灣海洋隊上演本壘觸殺，擋下韓職聯隊擴大比數的1分。但後續沒能攻下分數，最終仍2分差輸球。

顏郁軒敲陽春砲。（記者李惠洲攝）顏郁軒敲陽春砲。（記者李惠洲攝）

王柏傑。（記者李惠洲攝）王柏傑。（記者李惠洲攝）

曾昱磬。（記者李惠洲攝）曾昱磬。（記者李惠洲攝）

王翾祐。 （記者李惠洲攝）王翾祐。 （記者李惠洲攝）

林培緯。（記者李惠洲攝）林培緯。（記者李惠洲攝）

林威漢2分砲。（記者李惠洲攝）林威漢2分砲。（記者李惠洲攝）

鄭恩源。（記者李惠洲攝）鄭恩源。（記者李惠洲攝）

朴韓杰。（記者李惠洲攝）朴韓杰。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中