冬盟》一路苦追功虧一簣 台灣海洋不敵韓職聯隊

台灣海洋不敵韓職聯隊。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台灣海洋隊今天面對韓職聯隊，一度遭對手單局猛攻7分，並以7分落後，苦苦追分的結果功虧一簣，終場7:9不敵韓職聯隊。

台灣海洋隊首局開張，曾昱磬二壘打之後，顏郁軒和林培緯2出局後接連安打，海洋隊拿下1分。

2局下，韓職聯隊靠失誤上壘後，又因滾地球和金杜炫安打拿2分。台灣海洋隊顏郁軒3局上陽春砲剛追平比分，3局下先發投手王柏傑就遭痛擊，台灣海洋隊換上黃勃睿，仍難擋攻勢，包括鄭恩源2分砲在內，韓職聯隊該半局單局7安打、攻下10人次，得7分。

台灣海洋隊持續追分，5局上，林培緯滿壘選到保送、王翾祐2分打點安打；6局上，替補上場的林威漢擊出2分砲，台灣海洋隊一度追到僅2分差。

7局下，台灣海洋隊上演本壘觸殺，擋下韓職聯隊擴大比數的1分。但後續沒能攻下分數，最終仍2分差輸球。

顏郁軒敲陽春砲。（記者李惠洲攝）

王柏傑。（記者李惠洲攝）

曾昱磬。（記者李惠洲攝）

王翾祐。 （記者李惠洲攝）

林培緯。（記者李惠洲攝）

林威漢2分砲。（記者李惠洲攝）

鄭恩源。（記者李惠洲攝）

朴韓杰。（記者李惠洲攝）

