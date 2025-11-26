自由電子報
運動部》李洋委員會備詢初體驗被台語難倒 但沉穩表現立委打滿分

2025/11/26 15:36

運動部長李洋首度到立法院教育及文化委員會報告及備詢。（記者陳志曲攝）運動部長李洋首度到立法院教育及文化委員會報告及備詢。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕奧運雙金運動部長李洋上任後一舉一動都受到外界關注，今天首度到立法院教育及文化委員會備詢，一上台立委們關心他「緊不緊張」、「心情如何」，他坦言，真的很緊張、刺激。雖然會議期間，在國民黨立委謝龍介以台語質詢時，他一度有些手足無措，但國民黨立委萬美玲在質詢後仍給李洋高評價，她認為李洋雖然有點緊張，但表現沉穩，給他的「表現打滿分」。

運動部在9月9日正式掛牌上路，部長李洋就任至今已將近3個月，今天是他首度到立院委員會備詢，而為了今天這重要任務，他今天提早5點起床做準備，希望能展現出運動部態度，在備詢時能清楚回答立委們問題，讓外界更了解運動部未來規劃。雖然年僅30歲扛起運動部長一職，李洋一度被質疑歷練不夠，外界預期，這可能會是一場震撼教育，運動部人員也繃緊神經，陪伴在一旁隨時提供建議。

不過，今天整體質詢氣氛不若以往劍拔弩張，藍委萬美玲今天針對運動員委員會的決議提出疑問，當下李洋的幕僚紛紛提供意見，但萬美玲卻打斷對方為李洋說話，「後面可以不要干擾部長嗎？你要相信你們部長，他是可以答的，你們這樣反而是干擾他，你們都太保護他了。」結束質詢後，萬美玲更罕見給出高評價，她認為，李洋雖然有點緊張，但表現沉穩，她給李洋的表現打滿分。另外，國民黨立委柯志恩打趣地表示，質詢時不能太犀利，否則會被李洋的粉絲罵。

考倒李洋的難題反而是謝龍介的台語質詢，他在一上台就全程用台語提問，讓李洋有些手足無措，主動向謝龍介表示，自己的台語沒有到這麼好，不好意思。謝龍介當下也改用國語質詢，並問李洋以前是屬於「比賽型」選手還是「訓練型」選手？李洋機靈地表示，自己屬於「穩定型」選手，訓練還行，比賽會好一點，巧妙的回答也逗樂現場立委。

