體育 籃球 NBA

柯瑞率勇士戰火箭、FIBA世界盃亞洲區資格賽開打 今日賽事預告與轉播

2025/11/27 06:52

柯瑞。（資料照）柯瑞。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有2場轉播，分別為灰狼對上雷霆以及火箭對上勇士，柯瑞（Stephen Curry）又會繳出什麼精彩表現？敬請鎖定轉播！

冬季聯盟方面，台灣海林將碰上日本社會人，台灣山林將派出曾家輝先發，對決日本社會人伊東佳希；另一場為日職聯隊對決韓職聯隊，記得鎖定轉播！

FIBA世界盃籃球亞洲區資格賽今天開打，首戰將由伊朗對決伊拉克揭開序幕，而台灣男籃今天出發日本神戶，預計28日將迎戰地主日本隊。

NBA

08：30 灰狼@雷霆 緯來育樂

11：00 火箭@勇士 緯來體育

冬季聯盟

12：00 日本社會人@台灣山林

18：00 日職聯隊@韓職聯隊

轉播：DAZN 1

FIBA世界盃亞洲區資格賽

22：00 伊朗VS伊拉克 C組 緯來體育

UBA大專籃球聯賽

14：40 輔仁大學VS世新大學 女子預賽

16：30 文化大學VS北市大學 女子預賽

18：20 中信學院VS臺灣體大 女子預賽

轉播：緯來精采、愛爾達體育4台

黑豹旗

10：00 彰藝高中VS平鎮高中

13：00 鶯歌工商VS高苑工商

轉播：緯來精采

