體育 棒球 其它

中國棒球》「不要講什麼統戰不統戰」 台灣棒球人發聲

2025/11/26 15:43

劉志昇。（資料照，取自劉志昇臉書）劉志昇。（資料照，取自劉志昇臉書）

〔記者羅志朋／台北報導〕中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）今天在深圳舉行選秀會，由於CPB計畫逐步朝職業棒球聯賽發展，加上不少台灣球員計畫投入CPB打球，包含曹錦輝和林益全都是可能人選，外界憂慮淪為對岸統戰工具，球員尋找舞台瞬間升級成政治議題。

劉志昇長期在中國教球，現任深圳藍襪棒球發展委員會主任，今天出席CPB選秀，他語重心長地說，「球員一技之長是打棒球，他們不怕輸球，怕的是沒有舞台，出來（到中國打球）要有很大的勇氣去挑戰，我覺得不要想到政治議題，也不要講什麼統戰不統戰，沒有大家講得這麼複雜。」

過去20幾年來非常多台灣棒球教練和球員到中國討生活，只是中國棒球發展受限主客觀因素，始終無法與亞洲三雄台日韓抗衡，劉志昇說，不要抱持來中國賺大錢的想法，沒實力怎麼賺大錢？這邊也不可能付江坤宇等級的薪水給選手，好手還是會留在台灣，只是有些球員需要舞台，中國棒球可以提供他們一個舞台，他強調，「我絕對不會做出對不起台灣和台灣棒球的事情。」

劉志昇擔任深圳藍襪棒球發展委員會主任，同時負責球隊青訓系統，培育更多小朋友打棒球，他說，深圳藍襪長期與大聯盟合作，大聯盟也挹注許多資源，就是希望擴大全球棒球市場。

CPB朝2028年中國棒球職業化的遠大目標邁進，今天選秀會只是跨出一小步，劉志昇表示，中國發展職業棒球的挑戰超乎大家想像，這次選秀算是打破體制和觀念，讓大家覺得說「原來中國棒球選手也可以像明星一樣包裝」，這是很大的改變，至於中國棒球真正職業化，「前面的路還很遙遠。」

