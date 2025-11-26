自由電子報
王齊麟等土銀羽球隊選手 到桃園參加「羽球我來了」公益教學

2025/11/26 16:00

奧運羽球男雙金牌選手王齊麟（前排右3）參加「羽球我來了」公益教學。（記者周敏鴻攝）奧運羽球男雙金牌選手王齊麟（前排右3）參加「羽球我來了」公益教學。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕2020年東京奧運、2024年巴黎奧運羽球男雙金牌選手王齊麟，下午前往桃園市平鎮區「高飛羽球訓練中心」正義旗艦館，進行「羽球我來了」公益教學，除了在精彩表演賽激烈攻防，讓小朋友們看得目不轉睛、不時讚嘆驚呼外，更近距離指導小朋友們精進羽球運動的技巧。

土地銀行員工訓練所代理所長張偉賢、總教練李松遠下午率領王齊麟與搭檔邱相榤等30位選手組成的教練團，近距離指導高飛羽球訓練中心50位小朋友、中壢區中原與楊梅區瑞埔國小共50位羽球隊員，一一練習發球、平球、網前球、殺球等羽球運動教巧。

王齊麟說，他很開心來到桃園與小朋友們互動，透過表演賽與近距離教學，希望將他的經驗傳承給小朋友們，讓羽球運動持續發展；他分享經驗，盼小朋友們勤練羽球前，一定要培養起「熱愛」羽球運動的心態，若有心成為職業選手，更應「認真訓練，享受羽球」；至於羽球運動技巧，他指導小朋友們應更重視基本動作如防守腳步等，因為「基本功」夠好，未來才會更有競爭力。

張偉賢代表土銀分別致贈60打羽球給中原、瑞埔國小羽球隊，他說，土銀長期扮演國家選手的搖籃，期盼透過「羽球我來了」公益教學，帶領更多小朋友深入認識羽球的樂趣，讓羽球運動持續在台灣蓬勃發展。

奧運羽球男雙金牌選手王齊麟（右1）在「羽球我來了」公益教學進行表演賽。（記者周敏鴻攝）奧運羽球男雙金牌選手王齊麟（右1）在「羽球我來了」公益教學進行表演賽。（記者周敏鴻攝）

「羽球我來了」公益教學表演賽的激烈攻防，讓小朋友們看得驚呼連連。（記者周敏鴻攝）「羽球我來了」公益教學表演賽的激烈攻防，讓小朋友們看得驚呼連連。（記者周敏鴻攝）

