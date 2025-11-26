經典賽》道奇可能不讓大谷二刀流 美媒：山本、朗希參賽恐也會設限

大谷翔平。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平昨天正式宣布將參加經典賽，要率領日本武士隊力拚2連霸。《洛杉磯時報》報導指出，大谷是否會投球仍是未知數，道奇球團有可能會提出限制，若是山本由伸和佐佐木朗希參賽的話也將會面臨類似狀況。

《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）撰文指出，目前大谷翔平是否會在經典賽再度上演二刀流，成為外界最關心的話題，考量到大谷經歷了沉重的季後賽投球負荷，他在WBC 的投球可能會受到限制。一般而言，經歷如此高強度季後賽負擔的投手，往往會考慮在隔年的經典賽選擇缺席，因為WBC於春訓期間舉行，對投手而言必須提早進入高強度調整階段。

然而，經典賽對於日本棒球界意義重大，甚至被視為比世界大賽更重要的賽事，大谷正是日本國家隊「侍 JAPAN」的招牌人物，球隊將力拚隊史第4座經典賽冠軍。哈里斯提到，目前仍沒有任何跡象顯示他是否會投球，也尚不清楚他與道奇是否已就此做出任何協議，球團可以要求他不要投球，或訂定嚴格的出賽使用限制，相關決定很可能要等到更接近賽事時才會出爐。

內文也指出，道奇另外兩名日本投手山本由伸和佐佐木朗希現階段還未表態是否要打經典賽，不過一旦宣布參賽，道奇有可能會向日本隊提出使用限制，因為這3人都是道奇明年力拚3連霸的核心戰力。

