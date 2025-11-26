MLB》最有可能幫助道奇實現三連霸！美媒建議衛冕軍簽下111轟明星

小畢歇特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年勇奪21世紀首次二連霸，休季預料將會更積極補強，誓言往三連霸目標邁進，《ESPN》專欄作家舒恩菲爾德（David Schoenfield）就撰文建議，藍鳥明星強打小畢歇特（Bo Bichette）是非常適合網羅的人選。

小畢歇特今年季末受傷，在缺席前面季後賽後，終於在世界大賽G3復出，並在G7生死戰砲轟道奇日本二刀流巨星大谷翔平。小畢歇特本季例行賽出賽139場，打擊三圍.311/.357/.483，攻擊指數0.840，敲出18轟、94分打點，wRC+134，fWAR值3.8；小畢歇特生涯入選2次明星賽，累積111轟。

《ESPN》專欄作家舒恩菲爾德撰文指出，最有可能幫助道奇達成三連霸的球員，就是小畢歇特，因為他符合道奇所有需求。首先是提升二壘火力，道奇二壘手本季打擊率僅0.239，攻擊指數位居全大聯盟第24名。

小畢歇特生涯平均打擊率高達0.294，舒恩菲爾德指出，道奇今年季後賽團隊打擊率僅0.233，在外卡之後更是只有0.213，雖然道奇屢屢靠著關鍵時刻全壘打奪冠，但真正讓他們帶向冠軍的還是強大的先發輪值。

接著是小畢歇特的年紀，目前年僅28歲的他正值顛峰，而道奇打線正在老化，兩大MVP貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）都已經過了巔峰期。最後舒恩菲爾德預測，小畢歇特有望簽下5年1.3億美元合約，這對道奇來說完全是輕鬆的負擔，而且還有空間簽下一位終結者。

