冬盟》遭單局7分痛擊主因「投球節奏」 林振賢舉洋投後勁當案例

〔記者林宥辰／高雄報導〕台灣海洋隊昨才靠投手群出色發揮，6位投手合力4:0完封強敵日本社會人，但今天面對韓職聯隊，台灣海洋隊在3局下單局被狂攻7分，打者們急起直追，最後仍7:9輸球。

3局下，台灣海洋先發投手王柏傑遭痛擊，台灣海洋隊換上黃勃睿，仍難擋攻勢，包括鄭恩源2分砲在內，韓職聯隊該半局單局7安打、攻下10人次，得7分。

台灣海洋隊總教練林振賢說：「投手跟打者都一樣，快慢的時機點要怎麼去抓，投手要利用速差擾亂打者。」

提到出狀況的3局下，林振賢說，雖沒有保送，但被打安打之後，投手急於解決危機，節奏反而讓對方打者很好抓，「快慢之間要想怎麼去擾亂打者，而不能順著打者的節奏。」

林振賢透露，也是因為該半局節奏遭掌握，才決定提前換下先發捕手吳柏萱、由顏采丞接替。

林振賢也舉台鋼雄鷹隊資深洋投後勁當例子，說：「再好的投手都會被打，但像後勁這樣有經驗的投手，就懂得利用節奏干擾對方，這也是這些年輕選手需要學習的。」

不過，台灣海洋隊展現韌性，一路追趕，最終2分差輸球。林振賢說，野手群沒有放棄比賽，展現出的打擊內容值得肯定。

