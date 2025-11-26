自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

冬盟》遭單局7分痛擊主因「投球節奏」 林振賢舉洋投後勁當案例

2025/11/26 16:09

台灣海洋總教練林振賢。（記者李惠洲攝）台灣海洋總教練林振賢。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台灣海洋隊昨才靠投手群出色發揮，6位投手合力4:0完封強敵日本社會人，但今天面對韓職聯隊，台灣海洋隊在3局下單局被狂攻7分，打者們急起直追，最後仍7:9輸球。

3局下，台灣海洋先發投手王柏傑遭痛擊，台灣海洋隊換上黃勃睿，仍難擋攻勢，包括鄭恩源2分砲在內，韓職聯隊該半局單局7安打、攻下10人次，得7分。

台灣海洋隊總教練林振賢說：「投手跟打者都一樣，快慢的時機點要怎麼去抓，投手要利用速差擾亂打者。」

提到出狀況的3局下，林振賢說，雖沒有保送，但被打安打之後，投手急於解決危機，節奏反而讓對方打者很好抓，「快慢之間要想怎麼去擾亂打者，而不能順著打者的節奏。」

林振賢透露，也是因為該半局節奏遭掌握，才決定提前換下先發捕手吳柏萱、由顏采丞接替。

林振賢也舉台鋼雄鷹隊資深洋投後勁當例子，說：「再好的投手都會被打，但像後勁這樣有經驗的投手，就懂得利用節奏干擾對方，這也是這些年輕選手需要學習的。」

不過，台灣海洋隊展現韌性，一路追趕，最終2分差輸球。林振賢說，野手群沒有放棄比賽，展現出的打擊內容值得肯定。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中