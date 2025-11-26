MLB》38歲挑戰重返大聯盟！韓媒爆料道奇盯上曾三度酒駕的南韓球星

姜正浩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕現年38歲的南韓前球星姜正浩目標重返大聯盟，根據《SPOTVNEWS》等多家韓媒報導，道奇隊也正在關注這位擁有4年大聯盟資歷的老將。

報導指出，姜正浩近日在自己的YouTube頻道公開在美國進行測試會的影片，由姜正浩一人獨自舉行，展現打擊與守備的能力，並有兩支大聯盟球探到場觀察，其中一支是道奇，另一支球隊則未透露。

《京鄉新聞》報導指出，為了這次測試會，姜正浩已經在美國進行8個月的體能訓練，在他測試會結束之後也表示：「結果就聽天由命了。感謝大家給予我的許多支持。光是挑戰這件事本身就是一次有意義的經驗。」

姜正浩在2006年於韓職開啟職業生涯，並在2014年繳出單季40轟賽季後選擇挑戰大聯盟、加入海盜隊。2015年他在國聯新人王票選排名第三，2016年敲出生涯最多的21轟，不過在同年12月於首爾酒駕且肇事逃逸，那是他生涯第三度酒駕，2017年姜正浩因為未能取得美國的工作簽證缺席年賽季，直到後續他被處以緩刑，2018年他僅出賽3場，2019年海盜給他機會簽下合約，但最終表現不佳被釋出，該季他有65場出賽。

姜正浩在2020年曾尋求重返韓職英雄隊，但受到輿論強烈反彈未果，2022年英雄再度想要將他簽回，不過韓職依舊沒有批准合約，

