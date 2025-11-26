自由電子報
體育 棒球 日職

日職》今年表現低迷遭減薪6千萬 戶鄉翔征誓言明年捲土重來

2025/11/26 16:57

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕曾是讀賣巨人王牌投手的戶鄉翔征，本季表現低迷，今天與球團談約時遭減薪6000萬日圓，明年年薪為2億4000萬日圓。

戶鄉翔征是去年中央聯盟三振王，入選2024年世界棒球12強賽日本隊國手，但在冠軍戰遭台灣隊鐵捕林家正與隊長陳傑憲砲轟，導致日本隊痛失冠軍；季前與道奇交流戰更被大谷翔平等球星單局敲出3轟，戶鄉狀況持續低迷，雖然連續2年擔任巨人開幕戰先發投手，但表現仍是沒有起色，季中2度下放二軍調整，過去3季都至少有12勝，今年只有8勝9敗，防禦率高達4.14。

戶鄉翔征今天受訪時誓言明年一定要捲土重來，「雖然幾乎都是艱苦的時刻，但這一年真的讓我學到很多，我希望能把今年的悔恨化為好的契機，讓明年有所轉變，我想努力到將來能回頭說：『原來我也有過那樣的時候啊。』」

戶鄉翔征表示，休賽季將會前往宮崎進行自主訓練，該整理的方向已經差不多理清楚了，今年自己內心覺得必須去做的課題其實相當多，必須一個一個去突破，所以正在著手進行，不只是投球本身，今年特別感受到「如何運用身體」的難度，因此希望能重新檢視投球以外的部分，不過課題已經非常明確了，接下來也會在訓練方式上做各種不同的調整。

