MLB

MLB》今年轉戰紅襪只投5局！曾投到手斷的前洋基痛痛人加盟大都會

2025/11/26 17:04

博迪。（資料照）博迪。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今年從洋基轉戰紅襪的火球男博迪（Nick Burdi），近日重返紐約，與大都會簽下小聯盟合約，並附帶大聯盟春訓邀請。

32歲的博迪曾被認為是頂級潛力好手，然而傷勢始終困擾他的生涯，2019年效力海盜時，還一度在場上投到手肘受傷，當場倒地痛哭。去年博迪以小聯盟約加入洋基，但持續受到傷勢影響，僅出賽12場投89.2局還是創下生涯新高，防禦率1.86。

今年季前博迪以小聯盟合約轉投紅襪，在大聯盟只出賽4場投5.1局，送出5次三振，防禦率0.00；博迪本季在3A出賽31場投35局，飆出45次三振，防禦率2.83。

大都會今年無緣季後賽，先發與牛棚投手群都遭遇大量傷病潮，前大都會好手奧塔維諾（Adam Ottavino）日前在節目中透露，包含梅吉爾（Tylor Megill）、蓋瑞特（Reed Garrett）、柯拉尼克（Max Kranick）、努涅茲（Dedniel Nunez）、楊恩（Danny Young）等人全都動了TJ手術。如今傷病史豐富的博迪加入大都會，恐怕必須謹慎控制出賽量。

