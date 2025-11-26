冬盟》陽柏翔誓言突破「不只用腳程定義自己」 返鄉打球開心會好友

昨晚日職聯隊出戰台灣山林隊，陽柏翔為隊友加油。（中職提供）

〔記者林宥辰／高雄報導〕東北樂天金鷲隊陽柏翔，今年球季首度升上一軍，短暫2場出賽內，首打席就擊出生涯首安。季後，陽柏翔先是隨隊來台打亞洲職棒交流賽，接著加入冬季聯盟日職聯軍。

陽柏翔的生涯首安，是面對西武隊下勾投手與座海人擊出，他透露，兩人在二軍交手過，賽前設定策略準備很久，他笑說：「當時很興奮，心裡想說首打席就要打安打，不要拖太久，因為首打席就完成首安比較帥。」

請繼續往下閱讀...

這次回台接連打了交流賽跟冬季聯盟，陽柏翔說：「很開心有機會回家鄉打球，跟認識的學長和學弟競技交流。」腳程見長的陽柏翔透露，最近特別去觀察其他人的盜壘跟起跑時機。

談到明年目標，陽柏翔說：「一軍有很多厲害的學長們，明年我目標攻守都能有好表現，不要只用腳程定義自己。」

上週賽事中，第一次親眼看陽柏翔打球的台灣山林總教練彭政閔透露，看到陽柏翔擊出二壘滾地球的打席，他手裡碼表測到上一壘只花3秒84，恰總一度懷疑：「不知道是我按太快，還是怎麼樣。」陽柏翔今被問及時笑說：「恰哥應該是按太快了，我沒有跑那麼快。」

陽柏翔說，自從交流賽期間，就有感覺到認識他的球迷好像變多了，「之前一直都在日本唸書，本來覺得大家可能不認識我，有一點嚇到。希望球迷能繼續支持我、為我加油。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法