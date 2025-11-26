自由電子報
NBA》幫挺身而出的湖人隊友付罰款！東契奇與對手爆衝突：我很喜歡

2025/11/26 17:58

東契奇。（法新社）東契奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今在NBA盃與快艇上演同城內戰，紫金一哥東契奇（Luka Doncic）在決勝節與對手發生衝突，湖人中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）也挺身而出捍衛東契奇，遭到聯盟罰款。

事情發生在第四節最後3分33秒，快艇後衛鄧恩（Kris Dunn）在與東契奇卡位時，東契奇疑似被絆倒要到犯規，鄧恩一臉不以為然認為他在假摔，接著東契奇起身上前想找鄧恩理論，而鄧恩也不甘示弱，直接把球用力「頂」東契奇的胸膛。接著湖人中鋒海伊斯也加入戰局，從後面大力把鄧恩推倒在地，兩隊也爆發衝突，最終鄧恩領到2次技術犯規遭驅逐出場，海伊斯則是領到1次技術犯規。

湖人最後以135：118打爆快艇，砍下全場最高43分的東契奇，賽後談到隊友海伊斯的挺身而出，他表示自己決定要幫海伊斯支付罰款，「我當下就告訴他了，我當然很感激，我馬上跟他說，謝謝你替我出頭。這充分說明他的為人，以及這支球隊的特質，我們每個人都互相支持彼此。」

被問及為何會與鄧恩起衝突，東契奇解釋：「我當時在等籃板球，我被他從背後偷撞了一下，所以我不會只是站著不動。我誰都不怕，我不會就傻傻站在那邊讓事情過去。有時候比賽的肢體接觸會很激烈，也會出現很多垃圾話，而我就是為此而生，我很喜歡。」

