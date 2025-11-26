自由電子報
體育 棒球 日職

日職》莊司宏太、西川史礁分別奪下兩聯盟新人王 更創下史上首見紀錄

2025/11/26 17:58

新科洋聯新人王西川史礁。（取自日職官方X）新科洋聯新人王西川史礁。（取自日職官方X）

〔體育中心／綜合報導〕日職新人王今天出爐，養樂多25歲左投莊司宏太勇奪央聯新人王，洋聯新人王則是羅德外野手西川史礁，兩人都來自聯盟墊底球隊，創下兩聯盟爐主球隊雙雙出現新人王的首見紀錄。

莊司宏太在2024年選秀會以第3指名被養樂多選中，新人年就成為牛棚勝利組的一員，出賽45場獲得2勝1敗、28場中繼成功，防禦率為1.05，首年就勇奪30場中繼點，成為史上第10人。莊司宏太也是隊史自2019年村上宗隆後，再度有養樂多球員拿下新人王獎項，若是只算投手的話，則是睽違12年再度有投手獲獎，上一次要追溯到2013年的小川泰弘。

莊司宏太受訪時表示，能獲獎非常開心，新人王是一輩子只能拿一次的獎項，自己一直都很想拿到這個獎，明年希望能挑戰球隊終結者的位置，力拚拿下央聯救援王。

22歲的西川史礁在2024年選秀會以第1指名加盟羅德，新人年就被列入開幕戰先發，開季連續5場敲安追平隊史紀錄，雖然曾陷入低潮，兩度被下放一軍，但自從6月13日重返一軍後，單月打擊率高達0.441，成功站穩先發位置。

西川史礁新人年出賽108場，繳出117安、3轟、37打點和打擊率0.281的成績，27支二壘安打為洋聯第一，9次助殺則是兩聯盟最多。西川史礁勇奪洋聯新人王，成為隊史自2014年石川步以來，相隔11年再度有菜鳥獲獎，也是隊史第9人，更是自1997年小坂誠之後，睽違28年再度獲獎的外野手。

西川史礁致詞時表示，希望明年能繳出比今年更好的成績，再度回到這個舞台，能拿下這麼棒的獎項，真的感到非常開心。

養樂多與羅德兩隊今年同樣都在各自聯盟當爐主，過去從聯盟墊底球隊中誕生的新人王，包括2019年央聯新人王村上宗隆，以及2024洋聯新人王武內夏暉，歷史上共有15人，但是同一年出現兩個聯盟墊底球隊都有人獲得新人王，這是史上頭一遭。

新科央聯新人王莊司宏太。（取自日職官方X）新科央聯新人王莊司宏太。（取自日職官方X）

