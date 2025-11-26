福爾摩沙古道國際越野賽 40國選手將挑戰純山林考驗

福爾摩沙古道國際越野賽，每屆都吸引很多喜愛越野賽的選手參加。（台灣跑山獸公司提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣女婿羅培德（Petr Novotny）與其泰雅、賽德克族原住民妻子羅勃．依婉共同策劃，2025年福爾摩沙古道國際越野賽29日登場，有40國1600名越野跑者報名，比賽分5大級距，其中40K（爬升 2200m）為最受歡迎組別，有超過500名跑者挑戰相當於全馬兩倍難度的純山林考驗。

10多年前羅培德第一次踏入台灣山林，意外發現了一條被歲月遺忘的原住民古道，讓他興起邀越野好手一起穿越古道的想法，因此夫妻倆共同策劃舉辦福爾摩沙古道國際越野賽，今年該場越野賽從4月日開放報名，不到一週即1600人報名額滿。

請繼續往下閱讀...

羅勃．依婉指出，週六登場的賽事，分為 10K、18K、40K、75K、104K 五大級距；10K 與18K 路線環繞愛心形狀的鯉魚潭，可從虎頭山飛行傘場俯瞰埔里全景；40K（爬升 2200m）有超過500名跑者挑戰相當於全馬兩倍難度的純山林考驗。

另外75K（爬升 4100m）與104K（爬升 5850m）則跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等山域，選手會走進賽德克與布農族的歷史軌跡。104K組須在28小時內完賽，是全台最具挑戰性的越野路線之一。

羅勃．依婉表示，福爾摩沙古道國際越野賽，堅持不用瓶裝水，改以 20 公升桶裝水補給，且不提供一次性餐具，全隊以「低碳、減塑、還山於山」為核心理念。

台灣女婿羅培德經常參與山難搜救，在登山界小有名氣。（台灣跑山獸公司提供）

2025 年福爾摩沙古道國際越野賽，選手將走入台灣美麗山林。（台灣跑山獸公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法