自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

福爾摩沙古道國際越野賽 40國選手將挑戰純山林考驗

2025/11/26 17:58

福爾摩沙古道國際越野賽，每屆都吸引很多喜愛越野賽的選手參加。（台灣跑山獸公司提供）福爾摩沙古道國際越野賽，每屆都吸引很多喜愛越野賽的選手參加。（台灣跑山獸公司提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣女婿羅培德（Petr Novotny）與其泰雅、賽德克族原住民妻子羅勃．依婉共同策劃，2025年福爾摩沙古道國際越野賽29日登場，有40國1600名越野跑者報名，比賽分5大級距，其中40K（爬升 2200m）為最受歡迎組別，有超過500名跑者挑戰相當於全馬兩倍難度的純山林考驗。

10多年前羅培德第一次踏入台灣山林，意外發現了一條被歲月遺忘的原住民古道，讓他興起邀越野好手一起穿越古道的想法，因此夫妻倆共同策劃舉辦福爾摩沙古道國際越野賽，今年該場越野賽從4月日開放報名，不到一週即1600人報名額滿。

羅勃．依婉指出，週六登場的賽事，分為 10K、18K、40K、75K、104K 五大級距；10K 與18K 路線環繞愛心形狀的鯉魚潭，可從虎頭山飛行傘場俯瞰埔里全景；40K（爬升 2200m）有超過500名跑者挑戰相當於全馬兩倍難度的純山林考驗。

另外75K（爬升 4100m）與104K（爬升 5850m）則跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等山域，選手會走進賽德克與布農族的歷史軌跡。104K組須在28小時內完賽，是全台最具挑戰性的越野路線之一。

羅勃．依婉表示，福爾摩沙古道國際越野賽，堅持不用瓶裝水，改以 20 公升桶裝水補給，且不提供一次性餐具，全隊以「低碳、減塑、還山於山」為核心理念。

台灣女婿羅培德經常參與山難搜救，在登山界小有名氣。（台灣跑山獸公司提供）台灣女婿羅培德經常參與山難搜救，在登山界小有名氣。（台灣跑山獸公司提供）

2025 年福爾摩沙古道國際越野賽，選手將走入台灣美麗山林。（台灣跑山獸公司提供）2025 年福爾摩沙古道國際越野賽，選手將走入台灣美麗山林。（台灣跑山獸公司提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中