經典賽》日韓交流賽神代打開轟！巨人軍捕手盼與大谷翔平組夢幻搭檔

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人29歲捕手岸田行倫今天與球團完成談約，明年加薪2700萬日圓，來季年薪來到7000萬日圓。岸田行倫坦言非常渴望加入日本武士隊征戰WBC，更期盼與道奇二刀流巨星大谷翔平組成投捕搭檔。

雖然巨人本季開幕戰捕手為甲斐拓也，但岸田行倫整季先發蹲捕69場為巨人軍捕手群最多，繳出0.293打擊率、8轟與39分打點的出色成績單。「老實說，今年球季的發展是我始料未及的，從5月開始，我逐漸把握機會，因此心態上更穩定，也建立了自信。」

請繼續往下閱讀...

此外，岸田行倫季後也入選日韓交流賽名單，並在首戰5局下代打夯出左外野3分砲，幫助日本武士奠定勝基，以11：4獲勝，賞南韓對戰10連敗。岸田行倫坦言：「想肩負日本、穿上國家隊球衣出賽的心情越來越強烈，我很渴望被選上。」

日本二刀流巨星大谷翔平日前已表態將征戰經典賽，如果岸田行倫入選日本武士隊正式名單，有望與大谷組成投捕搭檔。雖然大谷還不確定是否能夠投球，但岸田行倫興奮表示：「我真的無法想像，既然有機會，我真的很想嘗試搭檔看看，即使只是與他共度這段時間，但對我來說一定會有所成長。」

岸田行倫。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法